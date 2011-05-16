115 امام جماعت تاثیرگذار مساجد گیلان مورد حمایت قرار گرفتند

سید حسن عطیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح سال گذشته در استان به اجرا درآمد و 110 میلیون ریال با هدف ترویج فعالیت های فرهنگی و رشد کمی و فعالیت مساجد محل اقامه نماز آنان مورد حمایت قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور هدایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی و دینی مساجد با مدیریت امام جماعت انجام گرفت ضمن زمینه سازی برای اثربخشی و تاثیرگذاری برنامه های مختلف مذهبی و ملی در طول سال، مقدمات مشارکت و همکاری بیش از پیش ائمه جماعات مساجد با ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها فراهم آید.

کارشناس امور مساجد استان با بیان اینکه یکی دیگر از طرحهای انجام شده در سال گذشته مساجد محوری است، گفت: مساجد محوری مساجدی هستند که به سبب داشتن برخی ویژگی ها و ظرفیت های ویژه از جمله برخورداری از امام جماعت دائم و فعال و کانون فرهنگی، برگزاری حداقل دو نوبت نماز جماعت موفقیت در جذب جوانان مورد حمایت انتخاب شدند.

وی یادآور شد: پارسال 17 مسجد استان در مجموع 170 میلیون ریال مورد حمایت قرار گرفتند.

عطیفه در ادامه برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، دعای عرفه، زنگ انتظار، تجهیز کتابخانه های مسجد را از دیگر فعالیت های امور مساجد در سال گذشته عنوان کرد.