برنامه محوری عامل پیشرفت ورزش قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهان‌بینی صبح دوشنبه در جلسه با معاون دفتر هماهنگی امور استان‌های سازمان تربیت بدنی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سه سال اخیر در راستای رشد و توسعه ورزش قم، اظهار داشت: برای تحقق این مهم واحدهای مختلف اداره کل را مامور تهیه برنامه سالیانه کرده‌ایم تا ارزیابی دقیقی از عملکرد تربیت بدنی صورت بگیرد.



قم جزو استان‌های محروم کشور در ورزش



وی تصریح کرد: قم از جمله استان‌هایی است که در بخش‌های مختلف ورزش جزو استان‌های محروم کشور به شمار می‌رود ولی با این وجود در سال‌های اخیر با حمایت مسئولان استان و تلاش دسته جمعی که در تربیت بدنی صورت گرفته، گام‌های رو به پیشرفتی در مسیر توسعه ورزش برداشته‌ شده است.



مدیر کل تربیت بدنی استان قم افزود: نبود فضای ورزشی اختصاصی برای بسیاری از رشته‌های ورزشی، نبود حامی مالی مناسب در ورزش قهرمانی و کمبود فضای ورزشی برای بانوان از جمله مهمترین مشکلات و نیازهای ورزش قم در مسیر رو به پیشرفت است.



تلاش برای توسعه ورزش روستایی



وی اضافه کرد: از جمله دیگر کارهایی که در تربیت بدنی قم برای توسعه ورزش به خصوص در مناطق روستایی انجام داده‌ایم، معرفی مسئولان تربیت بدنی شهرهای تابعه بر مبنای پست‌های سازمانی بوده است که این مهم سبب شد تا بخشی از وظایف تربیت بدنی استان توسط تربیت بدنی شهرهای تابعه به شکل جدی‌تری پیگیری و اجرا شود.



جهان‌بینی با بیان اینکه راه‌اندازی تربیت بدنی شهرهای تابعه رشد مناسبی در ورزش روستایی قم ایجاد کرده است، اظهار داشت: قم یک کلانشهر است و تنها نزدیک به 5 تا 6 درصد جمعیت آن را روستائیان تشکیل می‌دهند ولی با این حال ورزش روستایی را نیز توسعه داده‌ایم.



حضور بیش از 60 تیم قمی در لیگ‌های کشور



وی خاطرنشان کرد: بیش از 60 تیم در لیگ‌های مختلف باشگاهی کشور از استان قم حضور دارند که از این تعداد نزدیک به 35 تیم تنها در لیگ‌های برتر و دسته اول باشگاه‌های کشور فعالیت می‌کنند، ضمن اینکه هنوز این شرایط برای ما فراهم است که بتوانیم تعداد تیم‌های لیگی را در کشور افزایش دهیم.



مدیر کل تربیت بدنی استان قم تاکید کرد: بزرگترین مانع بر سر راه ما در ورزش قهرمانی این است که بیش از 90 درصد تیم‌های لیگی استان در مسابقات کشوری انتظار حمایت مالی از سوی تربیت بدنی را دارند در حالی که رسالت تربیت بدنی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی به صورت همزمان است.



آموزش و پژوهش اساس توسعه ورزش



وی با بیان اینکه آموزش و پژوهش به عنوان دو عنصر تاثیر گذار در رشد ورزش در تربیت بدنی قم مورد توجه است، ابراز داشت: آموزش و پژوهش پایه و اساس توسعه ورزش است و با در نظر گرفتن اینکه اگر دانش نیروی انسانی به روز شود می‌توانیم به استانداردهای ورزش کشور و جهان نزدیک شویم، موضوع آموزش را در دستور کار و اولویت اصلی اداره کل قرار داده‌ایم.



جهان‌بینی اظهار داشت: انتظار ما از سازمان تربیت بدنی این است که نگاه ویژه‌ای به توسعه ورزش در استان قم داشته باشد، زیرا فاصله زیادی بین اعتبارات، منابع مالی و حتی برخورداری از حامیان مالی بین قم و استان‌های بزرگ کشور وجود دارد.



تلاش برای حفظ چهره‌های شاخص در ورزش استان



وی تاکید کرد: تربیت بدنی قم در سال‌های اخیر تلاش زیادی انجام داده است تا امکانات و فضای مناسب برای حضور ورزشکاران نخبه و سرشناس قمی در تیم‌های استانی فراهم شود زیرا تمایل نداریم که ورزشکار شاخص ما در سایر استان‌ها حضور داشته باشد و از افتخارآفرینی آن برای ورزش قم محروم باشیم.



گفتنی است: جلسه مدیر کل تربیت بدنی استان قم و معاون دفتر هماهنگی امور استان‌های سازمان تربیت بدنی با هدف بررسی وضعیت ورزش و همچنین نیازها و مشکلات ورزش قم به منظور ارجاع به رئیس سازمان تربیت بدنی در آستانه سومین سفر هیئت دولت به قم برگزار شد.

