رئیس صندوق رفاه دانشجویان در گفتگو با مهر خبر داد: دانشگاهها موظف به شناسایی دانشجویان کم بضاعت خوابگاهی شدند

کیوان مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه‌ها تأکید کرده که 10 درصد از دانشجویان خوابگاهی که مشکل مالی دارند را شناسایی کنند تا اجاره بهای سکونت در خوابگاه از آنها به صورت ترمی دریافت نشود و این افراد اجاره بهای مربوطه را به شکل اقساطی پس از فارغ‌ التحصیلی پرداخت کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه بیش از 90 درصد دانشجویان خوابگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شکل ترمی و به هنگام ثبت نام اجاره بهای خوابگاهی خود را پرداخت می‌کنند گفت: دلیل اینکه برخی دانشجویان بعضاً در گذشته در پرداخت اجاره بهای خوابگاه‌ها خوش حسابی نمی‌کردند این بود که نمی‌دانستند اجاره بهای پرداختی‌شان در کجا هزینه می‌شود.

وی افزود: وقتی صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان اطلاع رسانی کرد که یکی از منابع تأمین اعتبار بیش از 110 میلیارد تومانی که صندوق رفاه دانشجویان به عنوان وام‌های مختلف اعم از وام تحصیلی، مسکن، ضروری، ودیعه، استعدادهای درخشان، حوادث غیرمترقبه، بیمه و ... (البته غیر از وام شهریه) به دانشجویان اعطا می‎کند از محل اجاره بهای خوابگاه‌هاست، دانشجویان نیز نسبت به پرداخت منظم و به موقع اجاره بها تشویق شدند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: میزان وام‌های اعطا شده به دانشجویان در سال 88 برابر 80 میلیارد تومان بوده که این میزان در سال 89 به 110 میلیارد تومان رسیده است البته وام شهریه جزو این اعتبارات نیست. یکی از منابع تأمین اعتبار این وام‌ها از محل بازپرداخت وام‌هایی است که دانشجویان در سال‌های گذشته اخذ کرده‌اند و منبع دیگر نیز از محل اجاره بهایی است که دانشجویان خوابگاهی به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می‌کنند.