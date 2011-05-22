تحویل انبوه موشک قیام 1 به سپاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یومالله سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آغاز تحویلدهی موشک قیام 1 در مراسمی اعلام شد.
سردار وحیدی در این مراسم گفت: تولید انبوه موشک قیام، نخستین موشک بدون بالک کشور نشان از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در تولید انواع موشک و رسواگر مدعیان دروغگویی است که اخیراً موضوع همکاری در این زمینه را با برخی کشورها مطرح کردند.
وزیر دفاع تصریح کرد:همانگونه که قبلا نیز اعلام کردیم، وزارت دفاع با توکل برخدا، و تکیه بر خودباوری ، خلاقیت و خردمندی نیروی مومن و متخصص خود مرزهای خوداتکایی و خودکفایی را درنوردید و استقلال توأم با عزت و سربلندی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است.
وزیر دفاع در تشریح ویژگیهای این موشک گفت: موشک قیام 1 بشکلی طراحی شده که امکان شناسایی توسط سامانه های ضد موشکی دشمن را کاهش می دهد و حذف بالکها در این موشک موجب شده ضمن دستیابی به سرعت بیشتر در عملیات، زمان آمادهسازی موشک برای شلیک کاهش چشمگیر و مکان شلیک را متنوع کند.
سردار وحیدی افزود: این موشک قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بسیار بالا مورد اصابت قرار دهد.
وزیر دفاع با تشکر و قدردانی از تلاش مدیران، دانشمندان و متخصصان صنایع هوافضای وزارت دفاع در افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، این دستاوردهای بزرگ را حاصل مقاومت، پایداری و جانفشانی رزمندگان و ایثارگران سلحشوری دانست که حماسههای بزرگی همچون فتح خرمشهر را خلق و دست متجاوزان را از حریم مقدس میهن اسلامی کوتاه کردند.
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