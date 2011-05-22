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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

با حضور وزیر دفاع؛

تحویل انبوه موشک قیام 1 به سپاه آغاز شد

تحویل انبوه موشک قیام 1 به سپاه آغاز شد

‏تحویل انبوه ‏موشک قیام 1 توسط سازمان هوافضای وزارت دفاع به نیروی هوافضای سپاه پاسداران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در آستانه یوم‌الله سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع ‏و ‏پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آغاز تحویل‌دهی موشک قیام 1 در مراسمی اعلام شد.

سردار وحیدی در این مراسم گفت: ‏تولید ‏انبوه موشک قیام، نخستین موشک بدون بالک کشور نشان از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در ‏تولید انواع ‏موشک و رسواگر مدعیان دروغگویی است که اخیراً موضوع همکاری در این زمینه را با برخی ‏کشورها مطرح ‏کردند.

وزیر دفاع تصریح کرد:همانگونه که قبلا نیز اعلام کردیم، وزارت دفاع با توکل برخدا، و تکیه بر خودباوری ، ‏‏خلاقیت و خردمندی نیروی مومن و متخصص خود مرزهای خوداتکایی و خودکفایی را درنوردید و استقلال ‏توأم ‏با عزت و سربلندی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است. ‏

وزیر دفاع در تشریح ویژگیهای این موشک گفت: موشک قیام 1 بشکلی طراحی شده که امکان شناسایی ‏توسط ‏سامانه های ضد موشکی دشمن را کاهش می دهد و حذف بالکها در این موشک موجب شده ‏ضمن دستیابی به ‏سرعت بیشتر در عملیات، زمان آماده‌سازی موشک برای شلیک کاهش چشمگیر و ‏مکان شلیک را متنوع  کند. ‏

سردار وحیدی افزود: این موشک قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بسیار بالا مورد اصابت قرار دهد.‏

وزیر دفاع با تشکر و قدردانی از تلاش مدیران، دانشمندان و متخصصان صنایع هوافضای وزارت دفاع در ‏‏افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، این دستاوردهای بزرگ را حاصل مقاومت، پایداری و ‏‏جانفشانی رزمندگان و ایثارگران سلحشوری دانست که حماسه‌های بزرگی همچون فتح خرمشهر را خلق ‏و دست ‏متجاوزان را از حریم مقدس میهن اسلامی کوتاه کردند.

کد مطلب 1317716

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