تحویل انبوه موشک قیام 1 به سپاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یوم‌الله سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع ‏و ‏پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آغاز تحویل‌دهی موشک قیام 1 در مراسمی اعلام شد.

سردار وحیدی در این مراسم گفت: ‏تولید ‏انبوه موشک قیام، نخستین موشک بدون بالک کشور نشان از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در ‏تولید انواع ‏موشک و رسواگر مدعیان دروغگویی است که اخیراً موضوع همکاری در این زمینه را با برخی ‏کشورها مطرح ‏کردند.

وزیر دفاع تصریح کرد:همانگونه که قبلا نیز اعلام کردیم، وزارت دفاع با توکل برخدا، و تکیه بر خودباوری ، ‏‏خلاقیت و خردمندی نیروی مومن و متخصص خود مرزهای خوداتکایی و خودکفایی را درنوردید و استقلال ‏توأم ‏با عزت و سربلندی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است. ‏

وزیر دفاع در تشریح ویژگیهای این موشک گفت: موشک قیام 1 بشکلی طراحی شده که امکان شناسایی ‏توسط ‏سامانه های ضد موشکی دشمن را کاهش می دهد و حذف بالکها در این موشک موجب شده ‏ضمن دستیابی به ‏سرعت بیشتر در عملیات، زمان آماده‌سازی موشک برای شلیک کاهش چشمگیر و ‏مکان شلیک را متنوع کند. ‏

سردار وحیدی افزود: این موشک قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بسیار بالا مورد اصابت قرار دهد.‏

وزیر دفاع با تشکر و قدردانی از تلاش مدیران، دانشمندان و متخصصان صنایع هوافضای وزارت دفاع در ‏‏افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، این دستاوردهای بزرگ را حاصل مقاومت، پایداری و ‏‏جانفشانی رزمندگان و ایثارگران سلحشوری دانست که حماسه‌های بزرگی همچون فتح خرمشهر را خلق ‏و دست ‏متجاوزان را از حریم مقدس میهن اسلامی کوتاه کردند.