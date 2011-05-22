مرکز درمانی بعثت همدان با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حبیب معصومی ظهر یکشنبه در جشن انجام هزارمین آنژیوگرافی در این مرکز آموزشی درمانی، اظهار داشت: با وجود برگزاری آزمون استخدامی در ششم اسفندماه سال گذشته، همچنان بیش از ۱۰۰ نیرو در مرکز آموزشی درمانی بعثت نیاز است.

وی میزان مطالبات این بیمارستان از ۳۰ شرکت بیمه طرف قرار داد تا پایان سال گذشته را بیش از ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

۶۰ درصد درآمدهای بیمارستان بعثت از طریق بیمه‌ها تأمین می‌شود

مدیر مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت همدان تاکید کرد: ۶۰ درصد درآمدهای این بیمارستان از طریق بیمه‌ها تأمین می‌شود.

وی اظهار داشت: خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی(ره) بزرگترین شرکت‌های بیمه گر طرف قرار داد این بیمارستان هستند.

حبیب ‌معصومی افزود: دومین رقم مطالبه این بیمارستان از ردیف ماده ۹۲ در خصوص سرویس‌دهی رایگان به بیماران تصادفی دارنده کروکی پلیس است.

وی گفت: مبلغ ۳۰ میلیارد ریال مطالبه بیمارستان از این بخش است که باید از سهم بیمه شخص ثالث خودروها پرداخت شود.

۱۰۵۸ بیمار به بخش آنژیوگرافی بیمارستان بعثت مراجعه کرده اند

معصومی در ادامه با اشاره به اینکه بخش آنژیوگرافی بعثت همدان از بهمن‌ماه ۸۸ راه اندازی شده است، اظهار داشت: از آذرماه گذشته تاکنون تعداد یک هزار و ۵۸ بیمار به بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی بعثت مراجعه کرده اند.

حبیب ‌معصومی با اشاره به اینکه مرکز آنژیوگرافی بعثت دومین مرکز آنژیوگرفی استان همدان محسوب می‌شود، گفت: بزودی دستگاه جدیدی در بیمارستان بعثت به کار گرفته می‌شود که برای افرادی که دچار آریتمی قلبی هستند، مؤثر است.

وی اضافه کرد: امکانات درمانی استان همدان از برخی استان‌های مجاور بیشتر است و بیماران بسیاری به مرکز آنژیوگرافی بعثت مراجعه می‌کنند.