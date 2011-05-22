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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

استعفای رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان مورد موافقت قرار گرفت

استعفای رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان مورد موافقت قرار گرفت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استعفای رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان از سوی رئیس دانشگاه پیام نور کشور مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استعفای روز گذشته دکتر حمیدرضا عامری سیاهویی رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان از سوی دکتر حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور کشور مورد موافقت قرار گرفت تا عامری رسما از ریاست دانشگاه پیام نور هرمزگان کنار رود.

عامری به دلیل شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز گذشته از سمتش استعفا داده بود.

وی امروز با حضور در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان طی جلسه ای از دانشجویان و کارمندان این دانشگاه خدا حافظی کرد.

گفته می شود فرخی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هرمزگان به احتمال فراوان تا چند روز آینده به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1318296

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