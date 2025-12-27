سرپرست جدید دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد هادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور طی صدور حکمی، فاطمه عامری سیاهویی را بعنوان سرپرست جدید این مرکز منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب وی اینچنین آمده است:

انتظار می‌رود با استمداد از عنایات حق‌تعالی، علاوه بر برنامه‌ریزی و تلاش مستمر بر اساس سند راهبردی دانشگاه و شرح وظایف تعیین شده، با بهره‌گیری از توانایی و قابلیت‌های تمامی همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف و اعتلای دانشگاه، اجرایی نمودن سند دانشگاه اسلامی و خدمت به نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

فاطمه عامری سیاهویی، عضو علمی و استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور می‌باشد که پیش از این معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان را به عهده داشته است.