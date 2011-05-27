ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) باید بیشتر شناسانده شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با بیان اینکه راه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یک اصل مهم برای ملتهای جهان مطرح است، افزود: امام خمینی(ره) ادامه دهنده راه انبیا الهی در عصر حاضر بود و توانست با تدبیر و قاطعیت فرعونهای زمان را سرنگون کند.

وی شکست توطئه های غرب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و با تاکید بر اینکه این توطئه ها از نخستین روزهای شکل گیری نهضت انقلابی ملت ایران وجود داشته است، ادامه داد: انقلاب اسلامی ملت برغم توطئه های دشمنان مسیر خود را به خوبی شناخت و توانست و با رهبری های داهیانه رهبر فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر همه این توطئه ها غلبه کند.

نماینده ولی فقیه در زنجان با هشدار به اینکه دشمن همواره در کمین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه از موضع خصمانه خود در قبال ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهد بود، هوشیاری و تبعیت از فرامین ولایت فقیه را مهم ترین اصل در غلبه بر توطئه های دشمنان دانست.

حجت الاسلام واعظی نهادینه شدن و گسترش آزادی خواهی در بین ملتهای جهان را به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری حضرت امام خمینی(ره) عنوان کرد و افزود: امام خمینی(ره) رهبری آزادیخواه بود که ادعاهای دروغین برخی نظام آزادیخواه را برملا کرد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به عنوان چراغی هدایتگر به یادگار مانده از حضرت امام خمینی(ره) برای ملت ایران و ملت های آزادیخواه جهان است، افزود: با حضور مقام معظم رهبری و تبعیت از آن حضرت خطری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کنند و نظام با اقتدار در مسیر پیشرفت و توسعه گام برمی دارد.

حجت الاسلام واعظی نظام جمهوری اسلامی ایران را یک نظام فاطمی و برگرفته از خط و سیره ائمه معصومین بیان کرد و با یاد آوری اینکه انقلاب اسلامی ایران همواره در روند شکل گیری و تداوم و توسعه خود بر اصل مهم تکیه و گام برداشتن در مسیر ائمه معصومین گام برداشته است، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام فاطمی است و این نظام همواره در سیره و روش ائمه معصومین گام برداشته است.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه باید در راستای اقتدار و عزت هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند، افزود: باید ایران به عنوان یک کشور و نظام برتر در جهان باشد و هر مجموعه ای باید با تمام توان در راستای تحقق اهداف مقدس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند.



وی با بیان اینکه طی 32 سال همواره استکبار جهانی از همه راه ها برای ضدیت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است، افزود: نباید به دشمن اجازه مانور و سواستفاده داد و از همه ظرفیتها برای مقابله با دشمن استفاده کرد.



حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه غرب همواره خصومت و ضدیت با ایران اسلامی را به عنوان اصل مهم در سیاستهای خود مورد توجه و تاکید قرار داده، افزود: برغم همه توطئه ها و ضدیت ها ایران اسلامی امروز ایران اسلامی مقتدرانه در قله های پیشرفت ایستاده و غرب همانند گذشته در سرجای خود است.