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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

جام جهانی کشتی - آلمان/

تیم کشتی آزاد ایران برابر روسیه به پیروزی رسید

تیم کشتی آزاد ایران برابر روسیه به پیروزی رسید

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان در دومین مسابقه خود در رقابتهای جام جهانی آلمان مقابل تیم روسیه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد جوانان ایران در دومین مسابقه خود در نخستین دوره رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد جوانان که با شرکت 8 تیم برتر دنیا در شهر پلایون آلمان در حال برگزاری است  مقابل تیم روسیه به نتیجه مساوی 4 بر 4 رسید اما در شمارش امتیازات تیم ایران به دلیل امتیاز فنی بیشتر به پیروزی رسید.

بر این اساس در این مسابقه بهنام احسان پور، نادر حامدی پور، حامد طالبی زرین کمر و جابر صادق زاده حریفان خود را مغلوب کردند و مهران شیخی، آرش دنگسرکی، نیما الهی قادی و محمد حسین محمدیان مقابل کشتی گیران روس خود شکست خوردند.

تیم ایران که در نخستین مسابقه خود جمعه شب با نتیجه  5 بر 3 تیم ترکیه را شکست داده است عصر امروز در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف تیم آلمان میزبان رقابتها می رود. رقابتهای رده بندی و فینال این مسابقات شنبه شب برگزار می شود.

کد مطلب 1322448

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