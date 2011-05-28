به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد باقری با اشاره به آمار فعالیت‌های اورژانس قم در یک هفته گذشته گفت: از شنبه 31 اردیبهشت تا جمعه 7 خرداد، هشت هزار و 598 مورد تماس در اورژانس 115 قم ثبت شده است.



وی با بیان اینکه مأموران اورژانس 115 قم در این مدت با انجام بیش از 939 ماموریت شهری و جاده‎ای به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی امداد رسانی کرده‎اند افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده 339 حادثه مربوط به تصادفات شهری است و 71 مورد دیگر نیز اختصاص به حوادث جاده‎ای استان دارد.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان تعداد کل مجروحان انتقالی به بیمارستان‌های استان را در حوادث شهری و جاده‌ای 217 مورد عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این حوادث یک نفر جان خود را از دست داد.



دکتر باقری واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا در کیلومتر 20 جاده قدیم ساوه سلفچگان را از جمله حوادث هفته گذشته اعلام کرد و افزود: در این حادثه که ساعت 15 و 35 دقیقه روز شنبه 31 اردیبهشت اتفاق افتاد، دو نفر مجروح شدند.



وی حادثه دیگر را مربوط به برخورد اتوبوس با یک دستگاه پژو در خیابان 45 متری کارگر دانست و گفت: در این حادثه که ساعت 15 و 11 دقیقه روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت به وقوع پیوست، پنج نفر مجروح شدند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان برخورد دو دستگاه خودروی سواری در کیلومتر 33 اتوبان تهران قم را یکی دیگر از حوادث هفته گذشته اعلام کرد و گفت: در این حادثه که ساعت 16:37چهارشنبه 4 اردیبهشت به وقوع پیوست 5 نفر مجروح شدند.



دکتر باقری برخورد دو دستگاه خودروی پراید در ورودی شهرک شکوهیه را از جمله حوادث هفته گذشته عنوان کرد و افزود: در این حادثه نیز که ساعت 23:9 چهارشنبه چهارم اردیبهشت رخ داد پنج نفر مجروح شدند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان برخورد یک دستگاه سمند با کامیون در جاده امامزاده عبدالله را از دیگر حوادث هفته گذشته برشمرد و اظهار داشت : در این حادثه دلخراش که ساعت 16:35روز سه شنبه 3 خرداد اتفاق افتاد، راننده خودروی سمند جان خود را از دست داد.



باقری با اشاره به برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با پراید در شهرک امام حسن گفت: در این حادثه که 19 و 54 دقیقه پنج شنبه ششم خرداد رخ داد چهار نفر مجروح شدند.



وی برخورد یک دستگاه خودروی مزدا و دو دستگاه پژو در کیلومتر30 اتوبان قم تهران را از دیگر حوادث مهم هفته گذشته اعلام کرد و گفت: در این حادثه هم که ساعت 21:07 پنج شنبه ششم خرداد به وقوع پیوست هفت نفر مجروح شدند.



وی تصریح کرد: مجروحان هریک از حوادث شهری و جاده ای پس از مداوای اولیه در محل با آمبولانس مورد نیاز به مراکز آموزشی و درمانی سطح شهر منتقل شدند.