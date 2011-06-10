نسخه جدید "راه آبی ابریشم" آماده نمایش شد

حسن بشکوفه در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: بخشی از کارهای فنی این فیلم در لابراتواری در تایلند انجام و میکس مجدد شده است. هم اکنون نسخه 118 دقیقه ای "راه آبی ابریشم" آماده نمایش شده است. هفته آینده زمان اکران فیلم با جلسه ای که با بنیاد سینمایی فارابی خواهیم داشت، قطعی خواهد شد.
فیلم داستان سفر دو کشتی سلیمان و ادریس به دریا را روایت میکند. در قرن چهارم هجری و در اوج تاریخ دریانوردی ایرانیان، شازان ابن یوسف که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز مشغول است پیشنهاد شغل کتابت کشتی را میپذیرد و به همراه این دو کشتی به سفری دشوار و ناممکن میرود و از حوادث و ماجراهای این سفر رهنامه مینویسد.
بهرام رادان، داریوش ارجمند، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، پیام دهکردی، مهدی میامی، محسن حسینی، فرشید صمدیپور، هوشنگ قوانلو، محمدعلی قویدل، حمیدرضا میلاد، جمعی از بازیگران تئاتر و سینما، جمعی از بازیگران چین و تایلند و عزتالله انتظامی بازیگران این پروژه تاریخی هستند.
دیگر عوامل تولید فیلم سینمایی "راه آبی ابریشم" عبارتند از محمد بزرگنیا: نویسنده و کارگردان، بهرام بدخشانی :مدیر فیلمبرداری، پروین صفری: طراح هنری، ابراهیم زاهدیفر: مدیر تولید، سعید ملکان :طراح گریم، مصطفی احمدی :برنامهریز و دستیار اول کارگردان،خسرو و فرشید کیوانمهر :صدابردار، نجف فتاحی :مدیر جلوههای ویژه، کاظم فریبرزی: دکوراتور وعلی نیک رفتار: عکاس.
محمد بزرگنیا فیلمهای سینمایی "کشتی آنجلیکا"، "جنگ نفتکشها" و "جایی برای زندگی" را کارگردانی کرده است.
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