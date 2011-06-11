لشکر 16 زرهی قزوین به خارج از شهر منتقل می شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ پوردستان عصر شنبه در بازدید از توانمندی های نظامی لشگر 16 زرهی قزوین گفت: انتقال پادگانها به خارج از شهرها یکی از موضوعات مهم و جدی ارتش است زیرا وجود پادگانها در داخل شهرها از توانمندی واحدها می کاهد.

امیر پوردستان یادآورشد: برای تقویت توان نظامی نیروهای مستقر در پادگانها از رئیس جمهور انتظار داریم از استانداران بخواهد تا برای انتقال پادگانها به خارج از شهرها همکاری لازم را داشته باشند.

این فرمانده ارتش در خصوص انتقال پادگان لشگر 16 زرهی قزوین تصریح کرد: درصورت اختصاص زمین معوض این آمادگی را داریم که اقدامات بعدی را برای انتقال لشگر به مکان جدید انجام دهیم.

در اولین سفر هیئت دولت به استان قزوین مصوب شد که پادگان لشکر16 زرهی قزوین به خارج از شهر منتقل شود.

اگر چه برای اجرای این مصوبه جلسات متعددی برگزار شد اما هنوز این نشستها و مصوبات جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

مساحت پادگان لشکر 16 زرهی قزوین حدود 200 هکتار است که با واگذاری آن به مسکن و شهر سازی علاوه بر پاسخگویی به بخشی از تقاضاهای مسکن در شهر قزوین، سرانه خدماتی و رفاهی این شهر هم افزایش می یابد.

امیر شهری فرمانده لشگر شانزده زرهی قزوین هم در این خصوص می گوید: برای انتقال لشکر به خارج از شهر بین 600 تا 800 هکتار زمین نیاز داریم که قرار است از طریق منابع طبیعی در اختیار لشکر قرار گیرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صدور کارت ایثار برای سربازان دوران دفاع مقدس هم خبر داد.

امیر پوردستان اظهارداشت: سربازان وظیفه ای که دردوران دفاع مقدس در جبهه های جنگ حضور داشتند می توانند با مراجعه به یگانهای مربوط کارت ایثار خود را دریافت کنند.

وی افزود: معافیت و یا کاهش خدمت سربازی برای فرزندان، استفاده از سهمیه ایثارگران درآزمونها، شرکت در تعاونیهای مسکن و تسهیلات نیروی زمینی از مزایای صدور این کارت برای سربازان است.

بیش از دو میلیون سرباز نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ خدمت کرده اند.