9 کیلومتر از انهار اراضی کشاورزی تالش بتنی شد

جابر تجارتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برای نخستین بار 9 کیلومتر از انهار کشاورزی شهرستان تالش لانینگ و بتونی شد، افزود: این اقدام برای استفاده بهینه از آب رودخانه های جاری و در 10 نقطه در روستاهای سطح شهرستان انجام شده است.

وی تصریح کرد: با انجام این پروژه مقدار سه هزار و 650 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان مشروب خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی تالش گفت: اعتبار قابل هزینه برای انجام این کار از قبیل طرح و اجرای عملیات 20 میلیارد ریال است.

وی در ادامه از اتمام عملیات کاشت 100 درصد شالیزاری شهرستان تالش خبر داد و افزود: عملیات کاشت یکی از مهمترین مراحل تولید برنج گیلان است که از 25 فروردین آغاز و در 11 خرداد سال جاری به پایان رسید.

تجارتی ادامه داد: این عملیات که حدود 40 درصد با به کارگیری ماشین نشاء کاری و بصورت مکانیزه و 60 درصد نیز بصورت سنتی به انجام رسیده است.

وی یادآورشد: شهرستان تالش 16 هزار هکتار شالیزار داشته و سالانه 73 هزار تن شلتوک برنج تولید و روانه بازار می شود.