نتایج آزمون ورودی موسسات آموزش عالی حوزوی خواهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن محدث با بیان اینکه در این مرحله اسامی هزار و 364 داوطلب ورود به موسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی حوزوی خواهران در سطح سه (کارشناسی ارشد) اعلام شده است، ادامه داد: این افراد لازم است در مهلت مقرر در مصاحبه علمی نیز شرکت کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان ورود به حوزه‌های علمیه خواهران برای اطلاع از قبولی در آزمون کتبی می‌توانند به پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی http://whc.ir مراجعه کنند و با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری یا شماره پرونده، شماره شناسنامه و کدملی از قبولی در این آزمون مطلع شوند.



مدیر پذیرش و سنجش حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: این طلاب که دارای مدرک سطح دو(کارشناسی) حوزه‌های علمیه خواهران هستند، از میان 5هزار و 345 شرکت‌کننده در آزمون کتبی پذیرفته شده‌اند.



وی با اشاره به اینکه تعدادی از داوطلبان ورود به مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی از شرکت در آزمون کتبی مقطع سطح سه معاف بوده‌اند، گفت: در مجموع 543 نفر از شرکت در این آزمون معاف بوده‌اند.



پذیرش داوطلبان به سه شیوه



حجت‌الاسلام محدث با بیان اینکه پذیرش داوطلبان ورود به مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی در سطح سه در سه شیوه حضوری، نیمه‌حضوری و غیرحضوری انجام می‌گیرد، تصریح کرد: از میان کسانی که در آزمون کتبی قبول شده‌اند، 892 نفر شیوه حضوری را انتخاب کرده‌اند که از این میان 452 نفر رشته تفسیر و علوم قرآن، 255 نفر رشته فقه و اصول، 16 نفر رشته فلسفه اسلامی، 116 نفر رشته کلام اسلامی، 42 نفر رشته تاریخ اسلام و 11 نفر رشته مطالعات اسلامی زنان را انتخاب کرده‌اند.



وی بیان کرد: برخی از این رشته‌ها در سال آینده تحصیلی برای نخستین سال تنها در یک مرکز در قم دایر می‌شوند و برای دوره‌های بعد توسعه خواهند یافت.



حجت‌الاسلام محدث با اشاره به قبولی 111 نفر در شیوه نیمه‌حضوری ادامه داد: از میان این تعداد 86 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی و 25 نفر در رشته فقه و اصول بوده‌اند.



وی تعداد قبول‌شدگان شیوه غیرحضوری را 361 نفر ذکر کرد و افزود: از میان افرادی که شیوه غیرحضوری را انتخاب کرده‌اند، 181 نفر رشته تفسیر و علوم قرآنی و 180 نفر رشته فقه و اصول را انتخاب کرده‌اند.



مدیر پذیرش و سنجش حوزه‌های علمیه خواهران زمان مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی را 24 خردادماه تا 14 تیرماه عنوان کرد و گفت: نتایج نهایی قبول‌شدگان نیز 23 تیرماه اعلام خواهد شد.



