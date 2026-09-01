برگزاری نمایشگاه کتاب همدان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن ظهر سه شنبه در نشست بررسی و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب همدان با حضور معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان با تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاه کتاب اظهار کرد: برای حضور ناشران و عرضه کتاب در این رویداد تسهیلات و تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود تا زمینه حضور گسترده‌تر ناشران و استقبال بیشتر مردم فراهم شود.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب با متولی‌گری خانه کتاب و ادبیات ایران انجام می‌شود و با توجه به وقفه‌ای که مدتی در برگزاری این رویداد ایجاد شده تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط زمینه برپایی دوباره نمایشگاه کتاب در همدان فراهم شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: اختصاص یارانه و تسهیلات به ناشران و حذف یا کاهش هزینه غرفه‌ها از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود که می‌تواند با افزایش انگیزه ناشران به حضور پررنگ‌تر آنها در نمایشگاه کمک کند.

وی با اشاره به کمرنگ شدن جایگاه کتاب در سبد فرهنگی خانواده‌ها گفت: برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد جذابیت‌های فرهنگی از الزامات بازگرداندن کتاب به سبد مصرف فرهنگی خانواده‌ها است.

فروتن خاطرنشان کرد: انجمن صنفی ناشران نیز برای همکاری و مشارکت در برگزاری نمایشگاه کتاب اعلام آمادگی کرده است.

نمایشگاه کتاب در تقویم نمایشگاهی همدان

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان نیز در این نشست اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب در تقویم نمایشگاهی امسال مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با همکاری مجموعه‌های فرهنگی این رویداد به شکل مطلوب برگزار شود.

مسعود دهبانی افزود: نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان در کنار فعالیت اقتصادی و تلاش برای درآمدزایی مسئولیت‌های اجتماعی نیز بر عهده دارد و برگزاری رویدادهای فرهنگی از جمله نمایشگاه کتاب می‌تواند در همین چارچوب و با همکاری دستگاه‌های متولی دنبال شود.

وی بر ضرورت همکاری مشترک میان نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود شرایط مناسبی برای حضور ناشران، عرضه آثار و استقبال مخاطبان از نمایشگاه کتاب فراهم شود.