لطیف حیایی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ادراه کل بنادرو دریانوردی خوزستان این بندر را به ارزش سرمایه گذاری 840 میلیارد ریال با هدف توسعه و جذب سرمایه گذاری به شرکت اروند سبحان واگذار کرده است.

حایی اهوازی افزود: بندرتجاری اروکنار با موافقت دولت در سال 87 با اعلام رسمی مرز آبی افتتاح شد و تاکنون با امکانات موجود نقش بسزایی در رشد معیشت مردم و تجارت با کشورهای همجوار داشته باشد.



وی خواستار تسریع در اجرای طرحهای مطالعاتی اداره کل بنادر خوزستان و پیشنهادات بخش خصوصی برای توسعه بندر به ویژه توسعه اسکله، ساحل سازی ، لایروبی و تاسیسات زیربنایی شد.



حیایی اهواز گفت: 23 هکتار زمین برای اجرای طرح های زیربنایی در بندر اروندکنار در نظر گرفته شده است.



بخشدار اروندکنار افزود: شرکت اروند سبحان در حال طی کردن تشریفات قانونی مربوط به شروع عملیات تحویل و تحول در بندر است.



بندرتجاری اروندکنار به عنوان نزدیک ترین بندر تجاری کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کویت و عراق می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.