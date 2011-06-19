104 مرکز معاینه فنی خودرو در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده ظهر یکشنبه در آئین بهره برداری از دومین مرکز معاینه فنی خودرو افزود: متوسط سرمایه گذاری جهت تاسیس مراکز معاینه فنی مکانیزه وسائط نقلیه سنگین بین 600 تا 800 میلیون تومان بوده و تردد کلیه وسائط نقلیه سنگین در محورهای مواصلاتی کشور مشروط به وجود کارت معاینه فنی است.

وی ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده این عزیزان اقدام کرده و اقداماتی را در خصوص تامین مسکن مهر رانندگان نیز بعمل آورده است.

افندی زاده از نوسازی 20 هزار دستگاه کامیون در سالجاری خبر داد و گفت: 50 درصد تسهیلات نوسازی از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت و در بخش نوسازی ناوگان اتوبوس 1500 دستگاه اتوبوس در سال گذشته نوسازی شده و امسال نیز 1500 دستگاه نوسازی خواهد شد.



به گزارش خبرنگار مهر، مرکز معاینه فنی مکانیزه وسائط نقلیه سنگین در کیلومتر 70 محور قدیم زنجان - خرمدره در شهرستان ابهر (شهر هیدج) در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با سرمایه گذاری بیش از 8 میلیارد ریال توسط شرکت هویج بار به بهره برداری رسید و این مرکز با دستگاههای مکانیزه قادر است روزانه بیش از 50 دستگاه وسیله نقلیه سنگین را بازدید و کنترل کند.