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۲۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

شهریار افندی زاده:

104 مرکز معاینه فنی خودرو در کشور فعال است

104 مرکز معاینه فنی خودرو در کشور فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین در شهر هیدج، یکصد و چهارمین مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین در سطح کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده ظهر یکشنبه در آئین بهره برداری از دومین مرکز معاینه فنی خودرو افزود: متوسط سرمایه گذاری جهت تاسیس مراکز معاینه فنی مکانیزه وسائط نقلیه سنگین بین 600 تا 800 میلیون تومان بوده و تردد کلیه وسائط نقلیه سنگین در محورهای مواصلاتی کشور مشروط به وجود کارت معاینه فنی است.
 
وی ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده این عزیزان اقدام کرده و اقداماتی را در خصوص تامین مسکن مهر رانندگان نیز بعمل آورده است.
 
افندی زاده از نوسازی 20 هزار دستگاه کامیون در سالجاری خبر داد و گفت: 50 درصد تسهیلات نوسازی از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت و در بخش نوسازی ناوگان اتوبوس 1500 دستگاه اتوبوس در سال گذشته نوسازی شده و امسال نیز 1500 دستگاه نوسازی خواهد شد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز معاینه فنی مکانیزه وسائط نقلیه سنگین در کیلومتر 70 محور قدیم زنجان - خرمدره در شهرستان ابهر (شهر هیدج) در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با سرمایه گذاری بیش از 8 میلیارد ریال توسط شرکت هویج بار به بهره برداری رسید و این مرکز با دستگاههای مکانیزه قادر است روزانه بیش از 50 دستگاه وسیله نقلیه سنگین را بازدید و کنترل کند.
کد مطلب 1338420

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