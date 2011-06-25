اشتغال معضل رفع نشده روستاییان بابل/ فارغ التحصیلان در صدر بیکاران

محسن نریمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود: یکی از این دغدغه ها این است که مصوبات در جهت مصلحت مردم باشد و پیشنهاداتی که به نفع مردم است در مجلس ارائه شود.

وی بیان داشت: در حال حاضربیشترین تقاضاهای مردم در دیدارهای مردمی، ایجاد فضای بیشتر برای اشتغال جوانان است و گاهی دیده می شود حتی فردی با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی نتوانسته شغلی مناسب پیدا کند و برخی هم اصلا شغلی ندارند.



نریمان تصریح کرد: پس از اشتغال بیشترین تقاضاها به درخواست کشاورزان برای دفاع از حقوقشان باز می گردد کشاورزان می خواهند واردات بی رویه کنترل شود.

وی افزود: واردات بی رویه برنج در سال گذشته آسیب های جدی به شالیکاران نیزواردشده است.

نماینده مردم بابل گفت: باید به جای واردات و تزریق محصول خارجی به تقویت محصولات داخلی و ایجاد بازار برای محصولات داخلی بپردازیم.



وی بیان داشت: دغدغه دیگر بنده مربوط به مردم روستاها است که متاسفانه هنوز مشکل گازرسانی دارند و مشکلات دیگری که برای شهرها بیشتر شبیه یک داستان است.

وی با بیان اینکه هنوز در روستاها مشکلات آموزشی، درمانی، رفاهی و اشتغال وجود دارد افزود: تمام تلاش خود را کرده تا این مشکلات هرچه زودتر برطرف شود.