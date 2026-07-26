حسن نتاج در گفتوگو با خبرنگار مهر ا اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در مناطق روستایی شهرستان، اظهار کرد: عملیات سنگریزی مسیر بین مزارع موسوم به «خانمحمدی» در روستای قادیکلا از توابع بخش لالهآباد به طول حدود ۲۰۰ متر با استفاده از منابع درآمدی وزارت نفت به پایان رسیده و این طرح در راستای تسهیل تردد کشاورزان و ارتقای دسترسی به اراضی زراعی اجرا شده است.
وی همچنین به بازدید از پروژه آسفالت محور روستایی هلیخال به یکشوب در بخش بابلکنار، اشاره و بر تسریع در تکمیل عملیات اجرایی و ارتقای کیفیت زیرساختهای حملونقل روستایی تأکید کرد.
نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه توسعه راههای روستایی نقش مهمی در کاهش مشکلات تردد، رونق تولید و بهبود کیفیت زندگی روستاییان دارد، از تلاش عوامل اجرایی، دهیاران و شوراهای اسلامی این مناطق قدردانی کرد.
نتاج در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت مدیریت بازار برنج، افزایش هزینههای تولید و ورود بیضابطه برنج خارجی را از مهمترین دغدغههای شالیکاران شمال کشور برشمرد و گفت: مدیریت فعلی بازار برنج قابل قبول نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ساماندهی بازار اقدامات مؤثر و عملی انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه «من فرزند کشاورزم»، خاطرنشان کرد: مطالبات و مشکلات شالیکاران باید در اولویت تصمیمگیری مسئولان قرار گیرد و هرگونه تعلل در حمایت از تولید داخلی، امنیت غذایی و معیشت کشاورزان را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
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