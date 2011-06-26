رقابت 25 هزار داوطلب اهوازی در آزمون سراسری 90

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فیروزی اظهار داشت: این تعداد شرکت کننده شامل 16هزارو 454 نفر خانم و هشت هزار و 970 نفر آقا در روزهای 9، 10و 11 تیرماه در سه حوزه امتحانی دانشگاه شهید چمران، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور در آزمون سراسری شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: تعداد افرادی که حوزه امتحانی آنها در روزهای برگزاری کنکور دانشگاه شهید چمران است 20 هزار و 719 نفر است که شامل 11 هزار و 749 نفر زن و سایر شرکت کنندگان مرد است.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز زمان توزیع کارت شرکت در آزمون را از امروز یکشنبه اعلام کرد و گفت: داوطلبان کنکور سراسری از امروز می توانند با مراجعه به سایت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز زمان توزیع کارت شرکت در آزمون را از امروز یکشنبه اعلام کرد و گفت: داوطلبان کنکور سراسری از امروز می توانند با مراجعه به سایت www.sanjesh.org کارت ورود به جلسه‌ آزمون خود را دریافت کنند.



فیروزی ادامه داد: داوطلبان با استفاده از کد رهگیری، شماره پرونده، نام کاربردی و رمز ورود به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و با کلیک روی گزینه پرینت کارت، کارت آزمون خود را دریافت کنند. چنانچه داوطلبان برای پرینت کارت با مشکل مواجه شدند، می‌توانند 6 تا 8 تیرماه، در ساعات هشت تا 12 و 14 تا 18 به باجه رفع نقص واقع در محل دانشکده بهداشت سابق، جنب پل پنجم اهواز، مجتمع کلاس های درسی مراجعه و برای دریافت کارت خود اقدام کنند.



وی گفت: داوطلبانی که در بیش از یک گروه آزمایشی ثبت نام کرده اند، باید کارت ورود به جلسه هر کدام از گروه های آزمایشی را خود به طور جداگانه پرینت بگیرند.



عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: محل حوزه امتحانی و شماره داوطلبی در کارت ورود به جلسه آزمون درج شده و داوطلبان در روز امتحان علاوه بر پرینت کارت، کارت ملی یا شناسنامه عکس دار خود را همراه داشته باشند.



فیروزی گفت: کنکور سراسری روزهای پنجشنبه 9 تیرماه و جمعه 10 تیرماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر و شنبه 11 تیرماه در نوبت صبح به طور هم زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. آزمون گروه آزمایشی ریاضی و فنی صبح پنج شنبه، ‌گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنج شنبه، گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه، گروه‌‌ آزمایشی زبان های خارجی بعدازظهر جمعه و آزمون گروه‌ آزمایشی علوم انسانی صبح‌ شنبه برگزار می شود.



به گفته وی در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده های اقتصاد، الهیات، علوم تربیتی، دامپزشکی، مهندسی، علوم ریاضی، کشاورزی و علوم، حوزه امتحانی برگزاری آزمون سراسری 90 خواهند بود.