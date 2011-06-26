مرکز تحقیقات کشاورزی باید پاسخگوی چالشهای کشاورزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اولیا ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با اشاره به چالشهای بخش کشاورزی در ابعاد مختلف اظهار داشت: مرکز تحقیقات کشاورزی در استان و کشور باید راهکارهای مناسب و منطقی برای عبور از این چالشها و مشکلات ارائه دهند.

وی یکی از مسائل بخش کشاورزی را اقتصاد کشاورزی دانست که در صورت عدم توجه به این امر، کشاورزی پایداری خود را از دست خواهد داد.

اولیا با اشاره به زحمات طاقت فرسای نسل قدیم کشاورزان این منطقه و تولید با کیفیت و متنوع محصولات کشاورزی در استان یزد، بر توجه جدی محققان این بخش به چالشهای کشاورزی تاکید کرد.

وی مسائل زیست محیطی گلخانه ها، آفات کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن تولید را از دیگر چالشهای بخش کشاورزی دانست و لزوم استفاده از تکنولوژی روز همچنین استفاده از تصاویر ماهواره ای در بخش تحقیقات را ضروری دانست.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با قدردانی از زحمات دست اندرکاران این مرکز، تعامل با مسئولان استان و سازمان جهاد کشاورزی را امری اجتناب ناپذیر عنوان کرد و افزود: با همکاری فرهمند، زمینه دعوت و حضور موثر مسئولان ارشد وزارت کشاورزی را در استان پی گیری خواهیم کرد تا از ظرفیتهای علمی و کارشناسی تحقیقات کشاورزی استان برای تحول اساسی در کشاورزی بهره برداری شود.

در این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و مسئولان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همچنین رئیس مرکز تحقیقات شوری کشور و کارشناسان و مسئول این دو مرکز تحقیقاتی نیز حضور داشتند.