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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

اعزام 400 نفر از فعالان قرآنی البرز به مسابقات بین المللی قرآن کریم

کرج - خبرگزاری مهر: 400 نفر از فعالان قرآنی استان البرز برای حضور و استفاده از فضای معنوی مسابقات به محل برگزاری این مسابقات اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،  بیش از 400 نفر از فعالان قرانی استان البرز به بیست وهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان تهران می روند و این کار با هدف استفاده قران دوستان و علاقه مندان به قران کریم از فضای معنوی این مسابقات انجام می گیرد.
 
 مسابقات بین المللی قرآن کریم در فضایی بسیار معنوی و با حضور نخبگان قرآنی سراسر جهان برگزار می شود که این  فرصت خوبی برای علاقه مندان به قرآن کریم است تا ضمن حضور در این فضا با اساتید قرانی آشنا شوند و با ایشان به گفتگو بنشینند.

بنا براعلام اداره کل اوقاف البرز این امکان برای همه جامعه قرانی استان البرز فراهم شده تا بتوانند از نزدیک شاهد رقابت قاریان و حافظان مطرح قران باشند.
 
بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به همت سازمان اوقاف و امور خیریه امروز خاتمه می یابد.
کد مطلب 1352240

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