تصادف خونین در جاده گنج افروز/ جاده مرگ همچنان قربانی می گیرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل در این باره به مهر گفت: در پی تماس شهروندان بابلی با شماره 125مرکز آتش‌نشانی بابل مبنی براینکه تصادفی خونین در جاده گنج افروز بابل رخ داده، ماموران ایستگاه یک آتش نشانی بابل بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

همایون مرتضوی بیان داشت: در این حادثه بر اثر برخورد خودرو سواری پراید با یک دستگاه نیسان یکی از سرنشینان خودروی پراید در دم جان باخت و بقیه سرنشینان به شدت از ناحیه دست و پا مجروح شدند.

مرتضوی افزود: در پی این حادثه آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات امداد و نجات در نهایت دقت و سرعت اقدام به رهاسازی مصدومان و متوفی کرده و با قطع جریان برق باتری و جلوگیری از نشت بنزین از بروز آتش‌سوزی احتمالی پیشگیری کردند.

وی گفت: با اعزام مصدومان به بیمارستان، ماموران آتش‌نشانی بلافاصله با استفاده از وسایل مخصوص نجات اقدام به بریدن و جدا کردن قسمت‌هایی از اتاقک خوردو سواری کرده تا مصدومی که در خودرو سواری پراید گرفتار شده بوده را نجات دهند.

مرتضوی افزود: پس از نجات این مصدوم ماموران آتش‌نشانی خودروهای تصادفی را به پارکینگ انتقال دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بابل بیان داشت: علت این حادثه هم اکنون توسط ماموران نیروی انتظامی در دست بررسی است.

به گزارش مهر، جاده گنج افروز بابل یکی از جاده های باریک شهرستان بوده که با گذشت چندین سال همچنان معطل اعتبار برای اجرایی شدن است.