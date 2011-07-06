به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ترقی معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در اردوی جامعه اسلامی دانشجویان استان زنجان سال 90 را سالی سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی ایران خواند و گفت: نتایج انتخابات مجلس تأثیر عمیقی بر ساحت سیاست و معادلات سیاسی داخلی بویژه در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد گذاشت.

ترقی با اظهار امیدواری از اینکه همه تلاش خواهند کرد تا انتخابات به هم افزایی گروهها برای نمایش حماسه دیگری از مشارکت حداکثری مردم بیانجامد، افزود ادبیات انتخاباتی جریانهای سیاسی کشور باید از بلوغ بیشتری برخوردار شده و نشان دهند که پس از سی دوره برگزاری انتخابات، می توان رقابت سالمی را در عرصه سیاسی کشور رقم زد.



عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تخلفات جریان افراطی اصلاح طلب و تقابل آنها با نظام گفت: انتخابات این دوره بدون حضور جریان افراطی اصلاحات برگزار خواهد شد و اصلاح طلبان معتدل و معتقد به اصول و آرمانهای انقلاب یک ضلع رقابت انتخابات خواهند بود که احتمالاً در یک ائتلاف جدی با جریان وابسته به آقای هاشمی رفسنجانی عمل می کنند.



معاون امور بین الملل حزب مؤتلفه، جریان انحرافی را مثل دو جریان کارگزاران و اصلاحات در دولتهای قبل بعنوان جریانهایی که برای ماندن در قدرت از رانت قدرت و ثروت استفاده کرده اند تحلیل کرد و گفت: ریشه این سه جریان، سوءاستفاده از قدرت و ثروت برای اهداف سیاسی است و این جریانها با ایجاد احزاب دولتی و یا جریانهای وابسته به دولتها به روند سالم رقابت های سیاسی در کشور آسیب زده اند.

ترقی با اشاره به بعضی حرفها و سخنان تفرقه افکنانه در بین اصولگرایان گفت: کسانی که اختلاف سلیقه ها را دامن می زنند و بزرگ نمایی می کنند، دلسوز اصولگرایان نیستند بلکه زمینه شکست آنها را در انتخابات فراهم می کنند.



نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، ترکیب مجلس نهم را دارای فراکسیون اکثریت اصولگرایان ولی ضعیف تر از کمیت فعلی در مجلس هشتم دانست و گفت: فراکسیون اقلیت مخالف اصولگرایان احتمالاً در مجلس نهم تقویت می شوند.



این عضو ارشد مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی سپس به سئوالات دانشجویان درخصوص جایگاه مجلس در نظام سیاسی کشور و برنامه های جریان انحرافی و ادغام وزارتخانه ها و تأثیر انتخابات مجلس در انتخابات ریاست جمهوری و اقدامات حزب مؤتلفه اسلامی در جهت ایجاد وحدت بین اصولگرایان پاسخ داد.

