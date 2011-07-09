پدر ادبیات کودک و نوجوان مقبره ندارد/ آذریزدی هنوز غریب است

به گزارش خبرنگار مهر، مقبره استاد مهدی آذریزدی امروز پس از دو سال از زمان درگذشت وی، تنها یک سکو یک تیر چراغ بلند است.

حسینیه خرمشاه که بیشتر به مکانی متروکه شباهت دارد و چند قبر از ساکنان قدیمی این محله در آن به چشم می خورد، در اغلب روزها تعطیل است و مشتاقان آذریزدی به ندرت امکان حضور بر تربت وی را پیدا می کنند.

قبر آذریزدی نه تنها هیچ مقبره و یادمانی ندارد بلکه حتی درختی یا گلدان گلی که در خور این نویسنده شهیر باشد حتی در سالروز درگذشت وی نیز برای او در نظر گرفته نشده است.

این عکسها امروز، 18 تیرماه توسط عکاس خبرگزاری مهر در استان یزد گرفته شده و فضای سالروز بزرگداشت آذریزدی در مقبره وی به این شکل است.

بخشهایی از این گورستان و حسینیه قدیمی تخریب شده و متولیان آن سالهاست که اقدامی برای مرمت و بازسازی این حسینیه نکرده اند.

اگر فردی علاقمند به حضور بر آرامگاه آذریزدی باشد باید به مکانیکی کنار حسینیه خرمشاه مراجعه کند و کلید قفل حسینیه را دریافت کند و وارد این مکان شود.

تاکنون مسئولان بسیاری بر آرامگاه آذریزدی حاضر شده اند و شنیده ها حاکی از آن است که بودجه های قابل توجهی نیز برای احداث مقبره برای استاد آذر دریافت شده اما پس از گذشت دو سال هنوز خبری از مقبره نیست.

یکی از اعضای شورای شهر یزد نیز در مراسم تشییع آذریزدی اعلام کرد: برای آذریزدی در این حسینیه آذریه برپا می کنیم اما حتی یک گلدان نیز از سوی شورای شهر بر سر مزار وی قرار نگرفته است.

آرامگاه آذریزدی بر روی یک سکو و در راس همه قبور قرار گرفته اما این تنها مزیتی است که آرامگاه یک نویسنده فقید نسبت به سایر آرامگاه‌ها دارد.

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عکس: مسعود ساکی