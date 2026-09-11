  1. استانها
  2. یزد
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

عملکرد موفق اسکواش یزد؛ ضرورت ارتقای ضریب نفوذ بیمه ورزشی در اسکواش

عملکرد موفق اسکواش یزد؛ ضرورت ارتقای ضریب نفوذ بیمه ورزشی در اسکواش

یزد - نائب‌رئیس فدراسیون اسکواش ایران با تمجید از عملکرد اسکواش یزد، بر افزایش بیمه‌شدگان و تقویت اطلاع‌رسانی این رشته ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت اسکواش استان یزد، بابک فقیر در حاشیه مسابقات اسکواش قهرمانی کشور پسران در رده‌های سنی زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال، جایگاه اسکواش یزد در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اسکواش یزد از گذشته تاکنون همواره از جایگاه‌های برتر کشور برخوردار بوده و موفقیت‌های این رشته در استان قابل تحسین است.

وی افزود: افراد و مجموعه‌های مختلفی برای رشد اسکواش در یزد تلاش کرده‌اند و نتایج به‌دست‌آمده حاصل زحمات مربیان، ورزشکاران، مسئولان و فعالان این رشته است.

نائب‌رئیس فدراسیون اسکواش ایران با اشاره به اهمیت افزایش تعداد بیمه‌شدگان این رشته اظهار کرد: آمار بیمه‌شدگان اسکواش نسبت به تعداد ورزشکاران فعال کمتر است و باید برای ارتقای این شاخص اقدامات جدی‌تری انجام شود.

فقیر ادامه داد: تعداد بیمه‌شدگان یکی از شاخص‌های ارزیابی رشته‌های ورزشی است و هیئت‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید توجه بیشتری به بیمه ورزشکاران داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره مسابقات و رویدادهای اسکواش تأکید کرد و گفت: رویدادهای این رشته باید بیشتر در جامعه دیده و معرفی شود تا مردم با ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اسکواش آشنایی بیشتری پیدا کنند.

نائب‌رئیس فدراسیون اسکواش ایران خاطرنشان کرد: توسعه اطلاع‌رسانی می‌تواند در جذب علاقه‌مندان جدید، افزایش مشارکت ورزشی و گسترش اسکواش در کشور مؤثر باشد.

کد مطلب 6944020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها