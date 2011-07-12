پنج هزار فراغت کارت جوان در استان مرکزی توزیع شد

پیمان عین القضاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: رونمایی از پنج هزار فراغت کارت جوانان با هدف تخفیف و تسهیلات ویژه برای جوانان در حوزه امور فراغتی از ویژه برنامه های هفته جوان است.

وی با بیان اینکه شارژ اولیه این کارت توسط فرمانداری اراک تحت سیستم خدمات الکترونیکی سامان بانک انجام و به جوانان اهدا می شود افزود: این کارتها قابلیت شارژ مجدد دارند.

تخفیف 20 درصدی به جوانان

عین القضاتی با اشاره به اینکه فراغت کارت جوان از تخفیف 20 تا 50 درصد برخوردار است اظهار کرد: جوانان دارنده این کارت از امکاناتی همچون استخر، سینما، اماکن دینی و گردشگری بهره مند می شوند.



رئیس سازمان جوانان استان مرکزی هچنین به بازدید از موزه ها وعضویت در کتابخانه های عمومی استان به صورت رایگان برای دارندگان این کارت اشاره کرد.

از مخترعان جوان تجلیل می شود

عین القضاتی با اشاره به اینکه ستاد ساماندهی هفته جوان استان مرکزی برنامه های متنوعی را تدارک دیده است گفت: برگزاری جشن جوان در یکی از پارکهای اراک همراه با پرواز نمایشی هواپیمای بدون سرنشین اختراع شده توسط یک دانشجوی اراکی، نمایش خودروی دونفره روباز ابداعی جوانان اراکی از دیگر برنامه های این هفته جوان است.



وی همچنین به تجلیل از مشاوران جوان دستگاههای اجرایی و جوانان برتر استان اشاره کرد و افزود: تجلیل از برترینها بستری مناسب برای حرکت آنان در مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف نظام اسلام است.

توجه به جوانان روستایی



عین القضاتی تجلیل از جوانان روستایی، بازدید جوانان نخبه استان از مجتمع آب سنگین اراک و مجموعه پارس جنوبی، بازدید دانشجویان منتخب و اساتید از فرودگاه استان، برگزاری جشن جوان در سربازخانه های استان و برگزاری ایستگاه جوان در صدای استان را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.



رئیس سازمان جوانان استان مرکزی همچنین به برگزاری گفتمانهای اندیشه جوان اشاره کرد و گفت: برگزاری حلقه های معرفت و دیدار مشاوران جوان دستگاههای اجرایی با نماینده ولی فقیه در استان از دیگر برنامه های هفته جوان در سال جاری است.