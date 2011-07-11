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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

گلریز دبیر جشنواره موسیقی مقاومت شد

گلریز دبیر جشنواره موسیقی مقاومت شد

محمدعلی گلپایگانی (گلریز) به عنوان دبیر سومین جشنواره بین المللی موسیقی مقاومت منصوب شد .

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " محمدعلی گلپایگانی (گلریز)" به عنوان دبیر سومین جشنواره بین المللی موسیقی مقاومت منصوب شد .

در بخشی از این حکم چنین آمده است : جشنواره بین المللی موسیقی مقاومت فرصتی است مغتنم برای در افکندن طرحی نو در عرصه موسیقی حماسی و تبادل تجربیات موسیقی دانان چند نسل و محل مناسبی برای عرضه الگو های مناسب از آثار تاثیرگذار موسیقی در حوزه دفاع مقدس و فرهنگ پایداری و تجلیل از هنرمندان خلاق و پرتلاش موسیقی و شعر است .

امید است با اتکا به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج ) و با مشارکت وهمکاری هنرمندان وهمکاران سومین جشنواره موسیقی مقاومت در سطحی شایسته سازماندهی و برگزار شود.

کد مطلب 1357058

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