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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

داوودی در گفتگو با مهر:

طرح نشاط و تعالی در 440 نقطه رشت به اجرا در آمد

طرح نشاط و تعالی در 440 نقطه رشت به اجرا در آمد

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان رشت از اجرای طرح نشاط و تعالی در 442 نقطه این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سعادتمند داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نشاط و تعالی برای غنی ‌سازی اوقات فراغت جوانان در پایگاههای بسیج با هدف مقابله با جنگ نرم دشمن اجرا می شود.

وی اظهار داشت: برنامه ‌ریزی، زمینه ‌سازی برای غنی ‌سازی و استفاده صحیح از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از فعالیت‌ های مهم بسیج است که همه ساله در تابستان انجام می‌ شود.

فرمانده سپاه رشت هدف از اجرای این طرح را رشد و تعمیق مبانی دینی و اخلاقی و رفتارهای اجتماعی نوجوانان و جوانان ذکر کرد و گفت: برنامه ‌ریزی اثربخش برای غنی ‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، فعال کردن پایگاههای مقاومت و کانون ‌های فرهنگی ورزشی بسیج و سایر موارد از دیگر اهداف اجرایی طرح نشاط و تعالی است.

وی در ادامه با بیان اینکه پارسال 32 هزار نفر در این طرح شرکت کردند، افزود: از این تعداد 60 درصد پسر و 40 درصد دختر بوده است.

داووی عنوان کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته میزان مشارکت بیشتر خواهد بود زیرا چندین رشته به رشته های سال قبل افزوده و تنوع فعالیت ها افزایش یافته است.

کد مطلب 1357399

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