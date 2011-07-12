طرح نشاط و تعالی در 440 نقطه رشت به اجرا در آمد

سرهنگ سعادتمند داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نشاط و تعالی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان در پایگاههای بسیج با هدف مقابله با جنگ نرم دشمن اجرا می شود.
وی اظهار داشت: برنامه ریزی، زمینه سازی برای غنی سازی و استفاده صحیح از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از فعالیت های مهم بسیج است که همه ساله در تابستان انجام می شود.
فرمانده سپاه رشت هدف از اجرای این طرح را رشد و تعمیق مبانی دینی و اخلاقی و رفتارهای اجتماعی نوجوانان و جوانان ذکر کرد و گفت: برنامه ریزی اثربخش برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، فعال کردن پایگاههای مقاومت و کانون های فرهنگی ورزشی بسیج و سایر موارد از دیگر اهداف اجرایی طرح نشاط و تعالی است.
وی در ادامه با بیان اینکه پارسال 32 هزار نفر در این طرح شرکت کردند، افزود: از این تعداد 60 درصد پسر و 40 درصد دختر بوده است.
داووی عنوان کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته میزان مشارکت بیشتر خواهد بود زیرا چندین رشته به رشته های سال قبل افزوده و تنوع فعالیت ها افزایش یافته است.
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