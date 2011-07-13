امام جماعت باید مظهر جاذبه مردم به مسجد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا سلیمانی شب گذشته در جمع اعضای جشنواره سراسری شکوه اندیشه اظهارداشت: مسجد در دین اسلام دارای کارکردهای دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و مهمترین جایگاه برای تبلیغ دین و ترویج خوبی هاست.

وی عنوان کرد: در راستای رونق مساجد گام های اساسی باید برداشته شود تا کارکردهای این پایگاه دینی برای مردم مشهودتر و دامنه حضور مردم در مساجد گسترده تر شود.

رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کل کشور همچنین با اعلام اینکه تنها وظیفه این ستاد ارسال کتاب، تجهیزات و امکانات نیست، گفت: ارتقای فکری، معنوی، مذهبی و علمی جوانان و نوجوانان مسجدی در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای رشد معارف دینی و قرآنی نسل جوان نخستین گام، آموزش است، افزود: در حوزه آموزش مهمترین چهره محوری در مسجد امام جماعت مسجد است، اگر امام جماعت بتواند آنطوری که شایسته است به ماموریت خود عمل کند، مسجد احیاء می شود.

سلیمانی همچنین آموختن روش های نوین مهارت های بیان معارف دینی را امری ضروری دانست و اظهارداشت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: " در اسلام هیچ عیب و نقص نیست، مشکل این است که ما توانی عرضه نداریم ".

وی در ادامه از تهیه و توزیع کتاب " تفسیر همراه " در کشور خبرداد و افزود: هر دو صفحه قرآن عثمان طه یک آیه انتخاب و با استفاده از 20 تفسیر با قلم روان در بیش از پنج تا شش صفحه برای ائمه جماعات مساجد آماده شده است.

رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور خاطر نشان کرد: این کتاب در بیش از 100 هزار جلد چاپ و در مساجد و نهادهای مختلف در سطح کشور توزیع شده است.

وی از اجرای طرح تلاوت نور در 25 هزار مسجد کشور خبرداد و افزود: هر شب مردم یک صفحه قرآن را در این مساجد تلاوت می کنند.