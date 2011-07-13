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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

ثبت نام در مرکز تربیتی خیریه فدک آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج گفت: ثبت نام مرکز تربیتی نونهالان فدک از روز دهم تیرماه آغاز و تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عاشری دراین خصوص اظهار داشت: مرکز تربیتی نونهالان فدک برای سال تحصیلی 91-90 از روز دهم تیرماه شروع به ثبت نام کودکان چهار تا شش سال خانواده های ایتام، بی سرپرست و بی بضاعت کرده است.

وی افزود: مرکز تربیتی نونهالان فدک از رقبات موقوفه مرحوم سید احمد میر سپاهی مشهور به لیستر است که در در راستای اجرای نیت واقف مبنی بر پوشش کودکان ایتام و بی سرپرست اقدام به نگهداری و آموزش این کودکان می کند.

این مرکز آموزشی، فرهنگی که تعدادی کودک نیز در آن زندگی می کنند در خیابان چالوس در اولین ورودی کرج از سمت تهران جنب مجتمع عقیق واقع شده است.

کد مطلب 1358672

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