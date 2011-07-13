قوانین عفاف و حجاب بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از زنان برتر در حوزه عفاف و حجاب این شهرستان با انتقاد از بکارگیری زنان در شرکتهای خصوصی اظهار داشت: در برخی از شرکتها از زن برای جذب مشتری استفاده می کنند در صورتیکه منزلت زن برتر از این امر است.

وی افزود: انتظار می رود زنانی که در مجموعه های اداری مشغول به فعالیت هستند، حجاب خود را حفظ کنند.

حجت الاسلام تاجی ادامه داد: اسلام به زن بها و شخصیت داده همانطور که هم اکنون در ایران زنان در تمامی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی اقتصادی حضور دارند.

وی گفت: امروز پیوند دوباره زنان مسلمان از مرز و بوم و ارزشهای اسلامی و انقلابی است.

امام جمعه چناران افزود: در زمان رضاخان عده زیادی از هموطنان برای حفظ و حراست از یک ارزش دینی به نام حجاب جان خود را تقدیم کردند و به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: امام راحل با انقلاب خود اسلام و ارزشها را احیا کرد و یکی از اصول و خواسته به حق مردم حجاب بود.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: دشمنان از همان اوائل انقلاب با ترفندهای مختلف ارزشهای اسلامی را بدجلوه داده ولی ملت با حضور در صحنه های مختلف این توطئه ها راخنثی کرده اند.

وی افزود: آزادیهای بی حد وحصری که استکبار برای زنان خود دارند یک فرهنگ غربی است و امروز زن در فرهنگ غربی هیچگونه جایگاهی ندارند و یک کالا برای کسب درآمد شده است.