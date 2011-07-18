شب موسیقی فیلم ارکستر سمفونیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،نخستین شب از کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در حالی برگزار شد که جمعیت بسیاری برای دیدن این کنسرت به تالار وحدت آمده بودند.

در ابتدای این اجرا پس از اینکه نوازندگان ارکستر سمفونیک در جای خود مستقر شدند، شهرداد روحانی رهبر این اجرا درمیان تشویق حاضران در تالار وحدت به روی صحنه آمد و ضمن خوش آمدگویی به تماشاگران گفت : خوشحالم که بار دیگر در سرزمین خودم و برای هموطنان عزیزم اجرای برنامه دارم و امیدوارم لحظه های خاطره انگیزی از مجموع اجراها را برای شما به نمایش در آوریم.

وی در ادامه افزود : آنچه در رپرتوار این اجرا برای شما درنظر گرفته شده است مجموعه ای از قطعات موسیقی فیلم و موسیقی کلاسیک است که همراه با نوازنده های توانای ارکستر اجرا می کنیم .

پس از پایان صحبت های رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران نخستین قطعه با عنوان "اودیسه" از ساخته های ریچارد استرایوس اجرا شد و در ادامه قطعه "دور دنیا در80 روز" که یکی از قطعات آشنا برای مخاطب ایرانی است از ساخته های ویکتور یانگ و قطعه گلادیاتور به آهنگسازی هانز زیمر به روی صحنه رفت.

پس از اجرای این قطعات شهرداد روحانی به معرفی سایر قطعات بخش نخست از این مجموعه پرداخت و گفت : قطعه دیگر از این کنسرت به اجرای قطعه ای با نام خارج از آفریقا اختصاص دارد این قطعه موسیقی یکی از فیلم های معروف معاصر است که توسط جان بری ساخته شده است ؛ لازم به توضیح است که جان بری یکی از آهنگسازان معروف است که شناخته شده ترین آثار او در حوزه ساخت موسیقی فیلم "جیمزباند" است.

پس از پایان معرفی این قطعه توسط رهبرمهمان ارکستر سمفونیک تهران قطعه خارج از آفریقا اجرا شد و باردیگر روحانی در پایان بخش نخست از اجرای ارکستر سمفونیک تهران به معرفی قطعه ای با عنوان داستان غرب اثر لئونارد برسون پرداخت.

پس از استراحت کوتاه نوازندگان و تماشاگران، اعضای ارکستر سمفونیک تهران بار دیگر برجای خود مستقر شد و بخش دوم ازاین اجرا را به روی صحنه بردند .

اجرای قطعه محمد رسول الله از ساخته های میشل ژار آغازگر بخش نخست این اجرا بود و پس از آن قطعات "شاگرد جادوگر" ساخته پل داکاس، تارا به آهنگسازی مکس استاینر، ارباب حلقه ها، ساخته هاوارد شور به روی صحنه رفت؛ پایان بخش این کنسرت هم به اجرای داستان رومئو و ژولیت ساخته نینو روتا اختصاص داشت.

در حاشیه

- اجرای ارکستر سمفونیک تهران در حالی در میان استقبال تماشاگران برگزار شد که هیچ یک از مسئولان در تالار حضور نداشتند و ازهنرمندان و موسیقیدانان نیز تنها همایون خرم آهنگسازدرمیان جمعیت دیده می شدند.

- به دنبال مشکلات و عدم پرداخت حق و حقوق و همچنین مشخص نبودن وضعیت قراردادهای ارکستر، برخی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در این اجرا حضور نداشتند که از آن جمله می توان به عدم حضور پدرام فریوسفی، سهیل دهبستی و بردیا کیارس از نوازندگان ویولن ارکستر سمفونیک و همچنین میلادعمرانلو نوازنده پرکاشن اشاره کرد.

- ارسلان کامکار سرگروه نوازندگان ویولن که در این اجرا حضور داشت پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر ، گفته بود که برخی از نوازندگان به دلیل مشکلات پیش آمده دربحث قراردادها سر تمرین های ارکستر حاضر نشدند و روحانی مجبور به جایگزینی شده است.

- حضور عکاسان باردیگر مسئله ساز شد و مسئولان سالن اجازه تردد و جایجایی در نقاط مختلف سالن را به آنها ندادند از همین رو قرار شد و اجرای دوشنبه شب ارکستر سمفونیک تهران عکاسان قبل از ورود تماشاگران به تالار از ارکستر عکاسی کنند.