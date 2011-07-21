راه اندازی دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غلامرضایی ساروی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از محوطه در دست احداث مربوط به دانشکده دندانپزشکی با اعلام اینکه این مجتمع با اعتباری در حدود دو میلیارد تومان در دست احداث است افزود: ساختمان آموزشی این مجتمع تا قبل از شروع سال تحصیلی افتتاح می شود.

وی با اعلام اینکه ساختمان اصلی دانشکده دندانپزشکی در جاده خزرآباد در حال احداث است افزود: به واسطه اینکه مجتمع اصلی دانشکده دندانپزشکی تا زمان احداث کامل زمان زیادی می‌برد این ساختمان برای استفاده کوتاه مدت مورد بهره برداری آموزشی قرار می‌گیرد.

وی افزود: مجتمع در حال احداث دانشکده دندانپزشکی دو منظوره است که در مقطع صبح در اختیار دانشجویان و بعد از ظهرها با حضور متخصصان برای اجرای کارهای درمانی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

رئیس دانشکده دندانپزشکی افزود: پس از تکمیل ساختمان اصلی دانشکده دندان‌پزشکی این ساختمان به صورت کلینیک درمانی در اختیارهم استانی‌های مازندرانی قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از امکانات و پروژه‌های در دست اجرای دانشکده دندانپزشکی و کتابخانه طب سنتی واقع در ساختمان ستادی دانشکده دندانپزشکی بازدید کردند.

این مجتمع در حال احداث دانشکده دندانپزشکی دو منظوره است که در مقطع صبح در اختیار دانشجویان و بعد از ظهرها با حضور متخصصان برای اجرای کارهای درمانی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

در کتابخانه واقع در ساختمان ستادی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی مازندران حدود 300 جلد کتاب و نسخ خطی وجود دارد که به صورت اهدائی در اختیار این کتابخانه قرار داده شد.

به گفته مسئولان کتابخانه حدود پنج هزار جلد کتاب در زمینه پزشکی که اغلب آن در مورد طب سنتی، اخلاق پزشکی وتاریخ پزشکی است در کتابخانه موجود است.

وی بیشتر استفاده کنندگان از کتابهای این کتابخانه را اعضای هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد و بیان داشت: به علت کمیاب بودن کتابها سیستم امانت دهی در کتابخانه در حال حاظر مهیا نیست.

وی در مورد خرید کتابهای جدید برای کتابخانه‌ها اظهار داشت: خرید سالی دو بار کتاب در دستور کار ما قرار دارد وکتابخانه دانشکده نیز نیاز به توسعه دارد.

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از روند اجرای ساخت فضای آموزشی در دست احداث دانشکده دندانپزشکی ساری بازدید کردند و از نزدیک در جریان اجرای ساخت این مجتمع قرار گرفتند.