40 درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است

کاظم کاکی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی این استان بیان داشت: ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار، مربیان مهدهای کودک، زنبورداران و اصناف کم درآمد از خدمات جدید بیمه‌ای این سازمان است.

وی با بیان اینکه شهرستان شهرکرد بیشترین آمار بیمه‌شدگان این استان را داراست، عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمانهای بیمه‌ای کشور است که با توجه به تنوع کاری و گستردگی مخاطبان نقش مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند.

کاکی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در قالب تعهدات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به مخاطبان خود خدمات ارائه می‌دهد، افزود: مهمترین این خدمات حمایت از بیمه‌شدگان در برابر حوادث و بیماری‌ها، بازنشستگی، از کار افتادگی، مرگ و غرامت دستمزد و بارداری است.

مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دیگر خدمات سازمان تامین اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی این استان برای سهولت در ارائه خدمات به بیمه شدگان اقدام به ایجاد شعب کوچک و انحصاری در سطح استان کرده که این شعب کوچک وابسته به شعبه مادر بوده و فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: به زودی عملیات خدمات بیمه‌ای این استان به دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و روستا در راستای تسریع در خدمات‌رسانی به بیمه‎شدگان واگذار می‌شود.