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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

کاکی:

40 درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است

40 درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون 40 درصد از جمعیت این استان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که بیش از 360 هزار نفر را شامل می‌شود.

کاظم کاکی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی این استان بیان داشت: ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار، مربیان مهدهای کودک، زنبورداران و اصناف کم درآمد از خدمات جدید بیمه‌ای این سازمان است.

وی با بیان اینکه شهرستان شهرکرد بیشترین آمار بیمه‌شدگان این استان را داراست، عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمانهای بیمه‌ای کشور است که با توجه به تنوع کاری و گستردگی مخاطبان نقش مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند.

کاکی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در قالب تعهدات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به مخاطبان خود خدمات ارائه می‌دهد، افزود: مهمترین این خدمات حمایت از بیمه‌شدگان در برابر حوادث و بیماری‌ها، بازنشستگی، از کار افتادگی، مرگ و غرامت دستمزد و بارداری است.

مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دیگر خدمات سازمان تامین اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی این استان برای سهولت در ارائه خدمات به بیمه شدگان اقدام به ایجاد شعب کوچک و انحصاری در سطح استان کرده که این شعب کوچک وابسته به شعبه مادر بوده و فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: به زودی عملیات خدمات بیمه‌ای این استان به دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و روستا در راستای تسریع در خدمات‌رسانی به بیمه‎شدگان واگذار می‌شود.

کد مطلب 1366208

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