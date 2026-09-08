آموزش حقوقی ۱۰۰ متقاضی دریافت پروانه مشاوره املاک در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو و با هدف تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دومین دوره کارگاه آموزش حقوقی متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک شهرستان سنندج در سال جاری برگزار شد.

وی افزود: این دوره با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان و اتحادیه مشاوران املاک سنندج برگزار شد و طی آن ۱۰۰ نفر از متقاضیان جدید دریافت پروانه تخصصی، آموزش‌های لازم را زیر نظر اساتید مجرب فرا گرفتند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به نقش مشاوران املاک در کاهش آسیب‌ها و جرائم مرتبط با معاملات ملکی، گفت: آگاهی و تسلط مشاوران املاک بر قوانین و مقررات می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از کلاهبرداری، انتقال مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر و سایر تخلفات و جرائم مرتبط با معاملات داشته باشد.

اسدی ادامه داد: برگزاری این دوره‌ها با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی حقوقی مشاوران املاک، پیشگیری از تخلفات صنفی، افزایش امنیت حقوقی شهروندان، کاهش جرائم و کلاهبرداری‌های ملکی و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط به دستگاه قضایی استان انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره محورهای آموزشی این دوره اظهار کرد: در این کارگاه مباحثی از جمله تعریف سند و انواع آن، آثار و تبعات سند رسمی، شرایط صحت قراردادها، شناخت اموال منقول و غیرمنقول، وظایف دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، اصول تنظیم قرارداد و شروط معامله به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

اسدی آشنایی با جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول و راهکارهای پیشگیری از جرائم مرتبط با فعالیت صنفی مشاوران املاک را از دیگر محورهای این دوره عنوان کرد و گفت: نحوه استفاده از سامانه کاتب نیز از جمله مباحث کاربردی ارائه شده به متقاضیان بود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش دانش حقوقی فعالان حوزه معاملات املاک بیان کرد: مشاوران املاک در بسیاری از معاملات نقش مؤثری دارند و هرگونه ضعف در آگاهی حقوقی یا رعایت نکردن ضوابط قانونی می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در پایان خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی طی سه روز برگزار شد و متقاضیان پس از پایان مباحث آموزشی در آزمون کتبی شرکت کردند و افرادی که حد نصاب لازم را کسب کنند، برای طی مراحل صدور و دریافت پروانه تخصصی به اداره ثبت اسناد و املاک استان معرفی خواهند شد.