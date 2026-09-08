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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

آموزش حقوقی ۱۰۰ متقاضی دریافت پروانه مشاوره املاک در سنندج

آموزش حقوقی ۱۰۰ متقاضی دریافت پروانه مشاوره املاک در سنندج

سنندج- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از برگزاری دومین دوره کارگاه آموزش حقوقی متقاضیان دریافت پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک در سنندج با حضور ۱۰۰نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو و با هدف تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دومین دوره کارگاه آموزش حقوقی متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک شهرستان سنندج در سال جاری برگزار شد.

وی افزود: این دوره با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان و اتحادیه مشاوران املاک سنندج برگزار شد و طی آن ۱۰۰ نفر از متقاضیان جدید دریافت پروانه تخصصی، آموزش‌های لازم را زیر نظر اساتید مجرب فرا گرفتند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به نقش مشاوران املاک در کاهش آسیب‌ها و جرائم مرتبط با معاملات ملکی، گفت: آگاهی و تسلط مشاوران املاک بر قوانین و مقررات می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از کلاهبرداری، انتقال مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر و سایر تخلفات و جرائم مرتبط با معاملات داشته باشد.

اسدی ادامه داد: برگزاری این دوره‌ها با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی حقوقی مشاوران املاک، پیشگیری از تخلفات صنفی، افزایش امنیت حقوقی شهروندان، کاهش جرائم و کلاهبرداری‌های ملکی و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط به دستگاه قضایی استان انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره محورهای آموزشی این دوره اظهار کرد: در این کارگاه مباحثی از جمله تعریف سند و انواع آن، آثار و تبعات سند رسمی، شرایط صحت قراردادها، شناخت اموال منقول و غیرمنقول، وظایف دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، اصول تنظیم قرارداد و شروط معامله به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

اسدی آشنایی با جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول و راهکارهای پیشگیری از جرائم مرتبط با فعالیت صنفی مشاوران املاک را از دیگر محورهای این دوره عنوان کرد و گفت: نحوه استفاده از سامانه کاتب نیز از جمله مباحث کاربردی ارائه شده به متقاضیان بود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش دانش حقوقی فعالان حوزه معاملات املاک بیان کرد: مشاوران املاک در بسیاری از معاملات نقش مؤثری دارند و هرگونه ضعف در آگاهی حقوقی یا رعایت نکردن ضوابط قانونی می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در پایان خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی طی سه روز برگزار شد و متقاضیان پس از پایان مباحث آموزشی در آزمون کتبی شرکت کردند و افرادی که حد نصاب لازم را کسب کنند، برای طی مراحل صدور و دریافت پروانه تخصصی به اداره ثبت اسناد و املاک استان معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6941715

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