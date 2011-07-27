"صدف آستارا"؛ بکرترین مناطق ساحلی دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، این ساحل در 10 کیلومتری آستارا به سمت شهرستان تالش واقع شده و نخستین طرح سالم سازی در دریای خزر است.

وجود امکانات بازی و تفریح کودکان، جدا بودن محل شنای برادران از خواهران، وجود مسافرخانه و اتاق های استراحت در شب، پلاژهای عرضه خدمات، اماکن نصب چادر، اکیپ امداد، نجات غریق و ماهیگیری، مجاورت با جنگل و منطقه حفاظت شده لوندویل و از همه مهمتر وجود ماموران انتظامی، محیطی امن و دلنشین برای گردشگران بوجود آورده است.

ساحل صدف از زیبایی‌ های منحصر به فرد آستاراست

بدون شک یکی از زیبایی‌ های یکتا و منحصر به فرد آستارا، ساحل این شهرستان است، ساحل زیبای صدف یک ربع فاصله از مرکز شهر فضای مناسبی برای استراحت، تفریح و شناست.

صدف، ساحل امنی برای شنا و سایر ورزش‌ های دریایی محسوب می ‌شود و امکان قایق ‌سواری در فصل تابستان دراین ساحل فراهم است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان آستارا در این باره گفت: طرح سالم سازی دریای صدف از طرح های مهم گردشگری ساحلی استان گیلان است که برای ارائه خدمات به مسافران تابستانی آماده سازی شده است.

علی پورواجد افزود: در این طرح استراحتگاه به صورت سنتی، تعدادی آلاچیق، تعدادی بوفه و مرکز خرید و سایر مراکز خدماتی مورد نیاز ایجاد شده است.

وی همچنین با اشاره به استقرار ماموران انتظامی با هدف تامین امنیت خانواده های حاضر در این تفریحگاه ساحلی اظهارداشت: با فرا رسیدن تابستان و آغاز فعالیت طرح سالم سازی، امدادگران هلال احمر و ناجیان غریق به صورت رسمی در این منطقه مستقرمی شوند.

معاون فرماندارآستارا با اعلام اینکه طرح سالم سازی ساحل صدف در 10 کیلومتری جنوب شهر آستارا و در مجاورت جاده آستارا به تالش قرار دارد، یادآورشد: این طرح 17 هکتار وسعت دارد، 20 دهنه دوش آب شیرین مردانه و زنانه و چند واحد سرویس بهداشتی جداگانه احداث شده است.

به هر حال در فصل تابستان سواحل و به طور اخص سواحل شمالی کشور در کانون توجه دوستداران سفر و گردشگری قرار می‌ ‌گیرند.

ساحل صدف آستارا کانون توجه دوستداران سفر و گردشگری

گردشگری ساحلی به عنوان قدیمی ‌ترین نمونه‌ گردشگری و بزرگترین فعالیت ‌ها حتی در جهان است، توسعه‌ گردشگری ساحلی و تفریحات جانبی آن امروزه به الگوی توسعه کشورهای حاشیه‌ دریا مبدل گشته و از این رو به منبعی سرشار از مزایای اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و محیطی تبدیل شده است.

در شرایط کنونی با توسعه‌ روزافزون تأسیسات گردشگری ساحلی، گردشگر دیگر به آفتاب لب ساحل، شن ‌ها و خدمات پیش پا افتاده ساحلی اکتفا نمی کند و خدمات متنوع تری را می‌ ‌طلبد که خاستگاه آن ایجاد زیرساخت‌ ها و سرمایه گذاری ‌های کلان در زمینه ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات مناسب به گردشگران است.

استان گیلان با وجود ظرفیت‌ ها و پتانسیل ‌های که دارد هر ساله پذیرای خیل عظیمی از گردشگران در نوار ساحلی خود است به طوری که بیش از 70 درصد گردشگران ورودی به استان، گردشگری ساحلی را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌‌ کنند.

معاون گردشگری گیلان نیز دراین باره گفت: در محدود‌ه نوار ساحلی استان گیلان بیشترین طرح‌ ها در شهرستان ‌های آستارا، بندرانزلی، لنگرود و رودسر متمرکز شده است.

رضا علیزاده افزود: در تابستان امسال به گردشگران خدمات خوبی متناسب با هنجارهای دینی و اسلامی ارائه خواهد شد که از جمله می‌ ‌توان به جداسازی طرح شنای دریا اشاره کرد که ناجیان غریق از هم اکنون در این طرح‌ ها مستقر شده ‌اند و نیروهای امدادی، نیروی انتظامی و تمامی عواملی اجرایی که بسترهای سالم سازی دریا را پشتیبانی می ‌‌کنند، آمادگی کامل دارند تا امسال با کمترین تلفات و کمترین نگرانی ها برای پذیرایی از مسافران تابستانی گام بردارند.

وی اظهارداشت: در بحث تفرجگا‌ه های ساحلی کمپینگ و در برخی از طرح‌ های سالم سازی دریا دوش حمام و سایه بان برای گردشگران در نظر گرفته شده است.

لزوم اجرای جشنواره های فرهنگی در نقاط ساحلی گیلان

معاون گردشگری گیلان در ادامه از اجرای جشنواره های فرهنگی در نقاط ساحلی استان خبرداد و یادآورشد: در طرح‌ های تابستانه برنامه ‌های خوبی برای پر کردن اوقات فراغت گردشگران به اجرا در می آید.

نوار ساحلی دریای خزر به دلیل ویژگیهای طبیعی منحصر به فرد توانایی های بالقوه چشمگیری برای توسعه فعالیتهای توریستی دارد به این دلیل در سالهای اخیر گرایش زیادی در بخش خصوصی و دولتی برای سرمایه گذاری در پروژه های توریستی در این ناحیه از کشور بوجود آمده است.

بدون شک یکی از مهمترین موضوعاتی که در زمینه مدیریت زیست محیطی امروزه به آن در سراسر جهان توجه می شود، شناسایی و پیشگیری به موقع از بروز اثرات تجمعی فعالیت های توسعه ای است.

مفهوم عمومی اثرات تجمعی اینکه فعالیتهای خرد در صورت اجتماع در یک فضای جغرافیایی معین می توانند باعث بروز اثرات زیست محیطی چشمگیری به ویژه مصرف زیاد مواد و انرژی، تولید پسماندهای جامد و مایع، انبوهی ترافیک و وقوع معضل های اجتماعی و فرهنگی شوند.

مطالعات ارزیابی زیست محیطی برای توسعه زیرساخت های گردشگری در نوار ساحلی ضروری است

مطالعات ارزیابی زیست محیطی اثرات توسعه در حقیقت آثار مثبت و منفی فعالیت را که می تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم در کوتاه مدت یا بلند مدت محیط زیست طبیعی و انسانی را به ابعاد محلی با مقیاس جهانی به شکلی برگشت پذیر یا جبران ناپذیر تحت تاثیر قرار دهد پیش بینی، شناسایی و تعیین و در چارچوب برنامه مدیریت زیست محیطی شیوه های پیشگیری و کاهش آثار ناگوار با روشهای مناسب ترسیم و جبران خسارت را پیشنهاد کرد و سپس با انتخاب بهینه گزینه های موجود در راه پایش و ممیزی برنامه های پیشنهای را نشان داده و سرانجام تمامی مراحل کار را به صورت گزارشی روان در اختیار مسئولان قرار می دهد.

براساس مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست ، طرح های توریستی مشمول تهیه گزارش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ( EIA ) هستند.

به هر حال ساحل صدف شهرستان آستارا نقش مهمی در توسعه و رونق گردشگری استان گیلان دارند از اینرو باید با سرمایه گذاری متناسب و کلان با لحاظ کردن ارزیابی زیست محیطی و همچنین با اطلاع رسانی مناسب این نوار ساحلی زیبا به گردشگران دنیا معرفی شود.