"ارطه" به جمع شهرهای مازندران افزوده شد

‌علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ بنا بر پیشنهاد وزارت کشور، روستای قادیکلا ارطه مرکز دهستان بیشه سر از بخش مرکزی شهرستان قائمشهر به شهر تبدیل شد.

وی ادامه داد: روستای قادیکلای ارطه به عنوان مرکز بخش دهستانت بیشه سر پس از ادغام باروستاهای جوجاده ارطه، قاسم خیل ارطه، بورخیل ارطه، کفشگرکلا ارطه،ابوخیل ارطه و افراتخت از توابع این دهستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر ارطه شناخته خواهد شد.

فرماندار قائمشهر، تعداد جمعیت این هفت رو ستا را 10 هزار نفر برشمرد و گفت: شهرستان قائمشهر در حال حاضر دارای دو بخش مرکزی و کیاکلا و دو شهر قائمشهر و کیاکلا است.

وی تعداد جمعیت شهرستان قائمشهر را بیش از 300هزار نفر عنوان کرد.

سید علی ادیانی راد ‌ نماینده مردم قائمشهر،‌سوادکوه و جویبار چندی پیش در جمع مردم خطیرکلا قائمشهر از موافقت و صدور مجوز وزارت کشور برای افزوده شدن یک شهر به شهرهای شهرستان قائمشهر خبر داد و گفت: با مجوزصادر شده از سوی وزارت کشور، ‌روستای بزرگ خطیرکلای این شهرستان به شهر تبدیل شد.

مازندران هم اکنون دارای حدود 55 شهر است.