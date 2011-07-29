  1. استانها
  2. مازندران
۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

"ارطه" به جمع شهرهای مازندران افزوده شد

"ارطه" به جمع شهرهای مازندران افزوده شد

قائمشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار قائمشهر گفت: "ارطه" به جمع شهرهای مازندران افزوده شد.

‌علی پیرفلک در  گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ بنا بر پیشنهاد وزارت کشور، روستای قادیکلا ارطه مرکز دهستان بیشه سر از بخش مرکزی شهرستان قائمشهر به شهر تبدیل شد.

وی ادامه داد: روستای قادیکلای ارطه به عنوان مرکز بخش دهستانت بیشه سر پس از ادغام باروستاهای جوجاده ارطه، قاسم خیل ارطه، بورخیل ارطه، کفشگرکلا ارطه،ابوخیل ارطه و افراتخت از توابع این دهستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر ارطه شناخته خواهد شد.
 
فرماندار قائمشهر، تعداد جمعیت این هفت رو ستا را 10 هزار نفر برشمرد و گفت: شهرستان قائمشهر در حال حاضر دارای دو بخش مرکزی و کیاکلا و دو شهر قائمشهر و کیاکلا است.
 
وی تعداد جمعیت شهرستان قائمشهر را بیش از 300هزار نفر عنوان کرد.
 
سید علی ادیانی راد ‌ نماینده مردم قائمشهر،‌سوادکوه و جویبار چندی پیش در جمع مردم خطیرکلا قائمشهر از موافقت و صدور مجوز وزارت کشور برای افزوده شدن یک شهر به شهرهای شهرستان قائمشهر خبر داد و گفت: با مجوزصادر شده از سوی وزارت کشور، ‌روستای بزرگ خطیرکلای این شهرستان به شهر تبدیل شد.
 
مازندران هم اکنون دارای حدود 55 شهر است.
کد مطلب 1370294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها