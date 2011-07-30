ایمن سازی سه نقطه پرتردد مشهد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان ملک صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح اصلاح هندسی میدان طبرسی که یکی از مهم‌ترین نقاط پرتردد هسته مرکزی مشهد بود، باتوجه به مطالعات صورت گرفته و اهمیت آن از سوی این سازمان تهیه و به شهرداری منطقه ثامن ارسال شد.

مسئول بخش طراحی و مشاوران سازمان ترافیک تصریح کرد:‌ باتوجه به معضلات ترافیکی و عدم ساماندهی تردد در میدان طبرسی، مطالعات طرح اصلاح هندسی حدفاصل دوربرگردان زیرگذر طبرسی تا تقاطع شارستان ـ طبرسی در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی افزود: برای کاهش تداخلات حرکتی در این میدان، طرح مدیریت ترافیک با اجرای مسیر خط ویژه اتوبوس از جنوب به شمال در محور یادشده به‌همراه طرح‌های اصلاح هندسی اجرا می شود.

وی از اجرایی شدن طرح نرده‌گذاری و آیلندگذاری خیابان شیرازی نیز خبر داد و گفت: این طرح در راستای ایمن‌سازی عابرین پیاده و وسایل نقلیه است که با کانالیزه نمودن مسیر حرکت وسایل نقلیه و جلوگیری از دور زدن‌های ناگهانی و سبقت‌های غیرمجاز در طول معبر باعث کاهش تصادفات خواهد شد.

ملک گفت:‌ طرح اصلاح هندسی میدان وحدت و بلوار وحدت در تقاطع‌های قبل و بعد آن نیز جهت اجرا به شهرداری منطقه ثامن ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در این طرح نقاط حادثه‌خیزی که در قوس واقع شده بودند و موجب عدم تأمین شعاع دید مناسب برای وسایل نقلیه عبوری می‌شدند، اصلاح شده است.

ملک اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح تاخیرات وارده در ورودی میدان وحدت که ناشی از طرح هندسی نامناسب میدان و همچنین حجم بالای وسایل نقلیه در محدوده آن که موجب حادثه خیزی و گره‌های ترافیکی در ساعات اوج می شود، برطرف خواهد شد.