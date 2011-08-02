مسافران آگاتا کریستی به بغداد رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «آنها به بغداد آمدند» نوشته آگاتا مری کلاریسا، لیدی ملووان معروف به آگاتا کریستی یا ملکه جنایت، به تازگی با ترجمه محمدعلی ایزدی در قالب یکی از کتاب‌های مجموعه کاراگاه منتشر شده است.

این کتاب در سال 1951 در انگلستان و بعد در آمریکا منتشر شد. کریستی طرح داستان این رمان را هنگامی که با همسر دومش به بغداد سفر کرده بوده، الهام گرفت. «آنها به بغداد رسیدند» یکی از معدود کتاب‌هایی کریستی است که به ژانر اکشن و جاسوسی اختصاص دارد.

در قسمتی از این رمان معمایی می‌خوانیم:

سروان کرازبی، خوشحال و با قیافه کسی که چکی را نقد کرده و فهمیده موجودی حسابش کمی بیش از آنچه خودش فکر می‌کرده بوده است، از بانک بیرون آمد. او مردی قد کوتاه، درشت هیکل، با صورت تقریبا سرخ و سبیل کلفت نظامی بود. موقع راه رفتن کمی خودش را می‌گرفت. لباس‌هایش پر زرق و برق بود. از داستان‌های خوب لذت می‌برد. بین دیگران محبوبیت داشت. آدمی شاد و شنگول با قیافه معمولی بود و تنها زندگی می‌کرد. ویژگی خاصی نداشت. یعنی در شرق آدم‌هایی مثل کرازبی زیاد پیدا می‌شوند.

«آنها به بغداد آمدند» با 307 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 5000 تومان منتشر شده است.

