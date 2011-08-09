محمود گبرلو منتقد سینما و تلویزیون درباره طرح اکران رمضان سینماها به خبرنگار مهر گفت: زمانی که رهبران مذهبی و بزرگان در کشور سینما را عاملی برای توسعه میدانند و از طرف دیگر در شرایط اجتماعی فعلی مردم به سرگرمی و شادابی نیاز دارند، ایام ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا با طرح اکران لحظات شادی برای خانوادهها فراهم شود.
وی افزود: علاوه بر این در جهت رسیدگی به اهداف مسیر فرهنگی انقلاب نیز اکران ویژه رمضان میتواند کمک بزرگی باشد. به شکلی که اگر فیلمهای مناسبی در ماه مبارک رمضان نمایش داشته شود، همزمان با احیای شادابی در مردم شاهد برداشتن گام موثری در گردش اقتصادی سینمای کشور نیز خواهیم بود.
این منتقد با اشاره به ملزومات سازنده و مفید بودن این طرح، تصریح کرد: قرار دادن فیلمهایی تکراری که پیش از این به شکل سریال پخش شدهاند مناسب به نظر نمیآید و حتی به نوعی ضد تبلیغ بوده و منجر به شکست طرح میشود. انتخاب چنین اثری به دلیل حرکت ناشیانه برنامه ریزان این طرح است.
گبرلو زمان افطار تا سحر را موعد مناسبی برای اکران فیلمها ارزیابی و خاطرنشان کرد: نمیتوانیم بگوییم تنها باید فیلمهای مذهبی در این ساعات به نمایش درآید. روی پرده رفتن آثار سالمی که دارای مجوز هستند مانعی ندارد، چرا که تولیدات سینمای ایران آثار مضری برای سلامت مخاطب نیست.
نظر شما