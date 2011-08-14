محمدحسین فراهانی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: روستای هستیجان استان مرکزی به عنوان یکی از مناطق مستعد سرمایه‌گذاری گردشگری در این استان شناخته شده است.

وی تصریح کرد: این روستا از توابع شهرستان دلیجان است و از زیرساختهای موجود در این منطقه می‌توان به آب، برق و راه دسترسی اشاره کرد.

فراهانی گفت: آب وهوای مناسب روستای هستیجان، مناظر زیبای طبیعی و واقع شدن در مسیر شاهراه ارتباطی شمال به جنوب از مزیتهای سرمایه‌گذاری در این منطقه است.

این مسئول از تاسیسات مورد نیاز این منطقه به احداث پارکینگ، محوطه‌سازی و فضای سبز و ایجاد مسیر کوهنوردی در قالب احداث یک دهکده گردشگری اشاره کرد.

وی از غار نخجیر، شهر تاریخی نراق، دره سرسبز جاسب و دریاچه سد 15 خرداد به عنوان جاذبه‌های گردشگری این منطقه یاد کرد و متذکر شد: هریک از این جاذبه‌ها می‌تواند به تنهایی گردشگران بسیاری را به این منطقه جذب کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی همچنین احداث دهکده گردشگری در مجاورت روستای گرکان را از دیگر پروژه‌های تعریف شده در حوزه سرمایه‌گذاری این استان عنوان کرد و گفت: این منطقه در مجاورت روستای گرکان واقع در هفت کیلومتری غرب شهر آشتیان قرار دارد.

وی با بیان اینکه از زیرساختهای موجود در این منطقه می‌توان به آب، برق، راه‌ دسترسی، گاز و مخابرات اشاره کرد افزود: تسطیح و محوطه‌سازی، توسعه فضای سبز و احداث پارکینگ نیز از دیگر زیرساختهای مورد نیاز این منطقه است.

فراهانی گفت: دسترسی آسان، آب وهوای مناسب و شناخته بودن منطقه به عنوان یک مکان گردشگری از مزیتهای این منطقه است که به عنوان یک مکان تفرجگاهی در فصول بهار و تابستان مورد استقبال گسترده مردم شهرستان قرار می‌گیرد.