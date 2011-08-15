جدول نرخ اینترنتADSL/ کاربران برای حجم دانلود محدودیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و شرکت مخابرات ایران در مجموع نزدیک به 2.5 میلیون خط اینترنت پرسرعت در کشور نصب کرده اند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار پورت به مشترکان واگذار شده و در حال استفاده است.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بخش نظارت و اعمال مقررات بر سرویس های ارائه شده از سوی اپراتورهای موجود، شفاف سازی و اطلاع رسانی درباره ظرفیت خطوط و تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با استفاده از فناوری ADSL توسط شرکت های مجاز را در دستور کار قرار داده است.

براین اساس مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک 1 به 1 است و اپراتورها برای ارائه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر 1 به 10 خواهند بود.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران در صورت ارائه خدمات به صورت مشارکتی و یا غیر مشارکتی با شرکت های PAP ، ملزم به رعایت تعرفه های ابلاغی است و تنها شرکتهایPAP آنهم در حالت غیر مشارکتی می توانند خدمات مورد اشاره را حداکثر تا سقف 20 درصد بیشتر از تعرفه های مذکور ارائه کنند.

همچنین اپراتورها برای ارائه سایر بسته های اینترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه های مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظیر سرویسهایی با محدودیت های زمانی و حجمی و یا با نرخ اشتراک متفاوت، موظفند تعرفه های پیشنهادی خود را مطابق مفاد پروانه به رگولاتوری اعلام کنند و پس از اخذ تاییدیه لازم این سرویس ها را ارائه کنند.

جدول نرخ استفاده از اینترنت ADSL

به گزارش مهر، نرخ استفاده از اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL به شرح زیر اعلام شده است:

تعرفه حداکثر ضریب اشتراک پهنای باند 59200 ریال 64 کیلوبیت بر ثانیه 99200 ریال 128 کیلوبیت بر ثانیه 125600ریال 256 کیلوبیت بر ثانیه 204800 ریال 512 کیلوبیت بر ثانیه 383200 ریال 1024 کیلوبیت بر ثانیه 745600 ریال 2048 کیلوبیت بر ثانیه

نرخ اشتراک و میزان دانلود

به گزارش مهر، مشترکان ADSL باید توجه داشته باشند که نرخ اشتراک 1 به 10 به معنای استفاده همزمان حداکثر 10 نفر از ظرفیت یک خط است.

عموما ظرفیت خطوط اینترنت براساس کیلوبیت بر ثانیه (kbps) سنجیده و سرعت دانلود براساس کیلوبایت (kBps) اندازه گیری می شود که روش تبدیل آنها به یکدیگر با استفاده از فرمول ظرفیت تقسیم بر 8 مساوی سرعت قابل حصول است و لازم است کاربران در زمان اندازه گیری ظرفیت خط و یا سرعت دانلود خود به این واحدها توجه کنند.

در صورتیکه کاربران سرویس اینترنت پرسرعت شکایتی در این رابطه از اپراتورهای خود داشته باشند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir ، تماس تلفنی، نمابر و یا مکاتبه می توانند شکایت خود را به رگولاتوری منعکس کنند.

نرخ اشتراک و میزان دانلود با توجه به سرعت اتصال خطوط برای کاربران ADSL در جدول زیر آمده است: