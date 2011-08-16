تکذیب دستگیری نفر دوم P.K.K/ هلاکت 150 نفر از گروهکهای تروریستی

عیسی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر دستگیری نفر دوم گروهک تروریستی P.K.K در منطقه را تکذیب کرد و افزود: هم اکنون مرزهای آذربایجان غربی در امنیت کامل بوده و نیروهای سپاه ومرزبانی آذربایجان غربی در منطقه حاضر هستند.
وی در ادامه با اشاره به تحرکات روزهای اخیر گروهک تروریستی در منطقه و اجرای عملیات ضربتی و برخورد قاطع با فعالیتهای تروریستی آنها توسط نیروهای سپاه و مرزبانی اظهار داشت: نیروهای امنیتی با حضور در نوار مرزی سنگرها و خط پدافندی که توسط تروریستها ایجاد شده بود، از بین بردند.
معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به تلفات سنگین گروهک تروریستی طی تحرکات اخیر در منطقه بیان داشت: این گروه تلفات انسانی سنگینی در حدود 150 نفر داشتند که با توجه به حضور مقتدرانه نیروهای سپاه و مرزبانی مجبور به عقب نشینی شدند.
قنبری با اشاره به حضور فیزیکی اشرار در خاک اقلیم کردستان عراق بیان داشت: این مسائل در حوزه مسائل دیپلماتیک سیاسی کشور و توسط شورای عالی امنیت ملی باید پیگیری می شود.
این مسئول اظهار داشت: استقرار گروهک تروریستی پژاک در اقلیم کردستان عراق باعث می شود این گروهک در برهه ای از زمان عملیاتهای تروریستی علیه امنیت مرزهای کشور انجام دهند.
فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای استان نیز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر خبر دستگیری نفر دوم گروهک P.K.K در استان را شایعه دانست و از امنیت کامل در مرزهای استان خبر داد.
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