تکذیب دستگیری نفر دوم P.K.K/ هلاکت 150 نفر از گروهکهای تروریستی

عیسی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر دستگیری نفر دوم گروهک تروریستی P.K.K در منطقه را تکذیب کرد و افزود: هم اکنون مرزهای آذربایجان غربی در امنیت کامل بوده و نیروهای سپاه ومرزبانی آذربایجان غربی در منطقه حاضر هستند .

وی در ادامه با اشاره به تحرکات روزهای اخیر گروهک تروریستی در منطقه و اجرای عملیات ضربتی و برخورد قاطع با فعالیتهای تروریستی آنها توسط نیروهای سپاه و مرزبانی اظهار داشت: نیروهای امنیتی با حضور در نوار مرزی سنگرها و خط پدافندی که توسط تروریستها ایجاد شده بود، از بین بردند .

معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به تلفات سنگین گروهک تروریستی طی تحرکات اخیر در منطقه بیان داشت: این گروه تلفات انسانی سنگینی در حدود 150 نفر داشتند که با توجه به حضور مقتدرانه نیروهای سپاه و مرزبانی مجبور به عقب نشینی شدند .

قنبری با اشاره به حضور فیزیکی اشرار در خاک اقلیم کردستان عراق بیان داشت: این مسائل در حوزه مسائل دیپلماتیک سیاسی کشور و توسط شورای عالی امنیت ملی باید پیگیری می شود .

این مسئول اظهار داشت: استقرار گروهک تروریستی پژاک در اقلیم کردستان عراق باعث می شود این گروهک در برهه ای از زمان عملیاتهای تروریستی علیه امنیت مرزهای کشور انجام دهند .