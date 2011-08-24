افتتاح 107 پروژه ریلی در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 610 میلیارد و 268 میلیون ریال به بهره برداری میرسند.

از این پروژه ها تعداد 10 پروژه در حوزه اداره کل راه آهن های لرستان، شمال، اصفهان، جنوبشرق و جنوب افتتاح می شوند که از پیشرفت فیزیکی 100 درصد برخوردار هستند.

از پروژه های یاد شده 24 پروژه با اعتباری بیش از یک هزار و 67 میلیارد ریال در بخش خط و ابینه فنی و 29 پروژه با اعتباری بیش از 621 میلیارد ریال در بخش علائم و ارتباطات مورد بهره برداری قرار می گیرد.

همچنین 49 پروژه با اعتباری بیش از 259 میلیارد ریال مربوط به بخش بهسازی، نوسازی و توسعه ایستگاه ها و 4 پروژه با اعتباری افزون بر 662 میلیارد ریال در حوزه بهسازی، نوسازی و توسعه ناوگان ریلی هستند.

براین اساس مهمترین این پروژه ها، طراحی دو خطه سیستم های اینترلاکینگ و CTC محور بافق- بندرعباس- کرمان- هرمزگان- یزد، راه اندازی خط سوم تهران- تپه سفید، بهره برداری از ست سیزدهم ریل باس، بازسازی خط پرند، بهره برداری از واگن های درجه یک اکسپرس نورالرضا و نوسازی CTC اصفهان،کاشان و یزد است.



