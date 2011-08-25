به گزارش خبرگزاری مهر، روز قدس، روزی است که مسلمین اختلافات قومی و مذهبی خود را کنار گذاشته و همه یکدل و یک صدا علیه صهیونیسم بین‌الملل و ایادی آن می‌تازند.

اما منشا این روز را فقط و فقط باید در اندیشه ناب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)جستجو کرد. امام(ره) از آغاز جوانی پی در پی خطر صهیونیسم را به مردم و مخاطبین گوشزد کردند تا در نهایت با اعلام روز جهانی قدس از جانب امام(ره)، ضربه‌ای کاری بر پیکره امپرالیسم وارد آمد که امروزه در فلسطین اشغالی شاهدیم چگونه رژیم اشغالگر قدس از چندماه قبل با اعمال تدابیر شدید امنیتی و وضع قوانین منع تردد در حومه مسجدالاقصی در پی مقابله با خطرات و امواجی است که در این روز به وقوع می‌پیوندد.

نکته اساسی در این است که امام(ره) با اعلام جمعه آخر ماه رمضان، فقط مسئله قدس عزیز و فلسطین را مد نظر نداشتند بلکه معنایی فراتر از آن مدنظر بنیانگذار کبیر نظام جمهوری اسلامی ایران بود و در واقع وقتی که امام(ره) در مورد روز قدس صحبت می‌کردند، روی سخنانش تنها با مردم فلسطین نبود، بلکه می‌خواست تمام نیروها و توانایی‌های بالقوه جهان اسلام را جمع کند و در برابر جبهه دشمن صهیونیستی و در مقابل نیروهای استکبار غربی هم‌پیمان با آن قرار دهد.

امام(ره) و مسئله فلسطین

در واقع اندیشه مبارزه با صهیونیسم و علی‌الخصوص اسرائیل غاصب، یکی از پایه‌های اساسی اندیشه‌های حضرت امام(ره) بود. اولین موضع رسمی امام(ره) در قبال اسرائیل، مقارن با آغاز مبارزات سیاسی ایشان با رژیم پهلوی در ارتباط با عدم همسویی این رژیم با تحریم نفتی اسرائیل و قطع روابط دیپلماتیک همگام با کشورهای اسلامی و عربی بود که این امر به اواسط سال 1341 برمی‌گردد.

امام(ره) در مصاحبه‌ای در این باره چنین فرمودند: یکی از جهاتی که ما را در مقابل شاه قرار داده، کمک او به اسرائیل است. من همیشه در مطالبم گفته‌ام که شاه از همان اول که اسرائیل به وجود آمد، با او همکاری کرده و وقتی که جنگ بین اسرائیل و مسلمانان به اوج خود رسیده بود، شاه، همچنین نفت مسلمین را غصب کرده، به اسرائیل می‌داد و این امر خود از عوامل مخالفت من با شاه بوده است.

در واقع باید اذعان داشت امام(ره) در بعد داخلی، مبارزه با استبداد پهلوی را سرلوحه خویش قرار داده بودند و در بعد خارجی دغدغه فلسطین و آرمان فلسطین اولویت اول سیاست خارجی امام(ره) را شکل می‌داد. ایشان بارها می‌فرمودند: من طرفداری از طرح استقلال و شناسایی او را برای مسلمانان یک فاجعه و برای دولت‌های اسلامی یک انفجار می‌دانم و مخالفت با آن را یک فریضه بزرگ اسلام می‌شمارم و به خداوند بزرگ از این نقشه‌ها که به دست مسلمان‌نماها برای اسلام کشیده می‌شود پناه می‌برم.



یا خود درباره سابقه مبارزه با اسرائیل در سال 1361 می‌فرمایند: بیشتر از بیست سال است که صحبت‌های ما همیشه راجع به این بود که اسرائیل نباید که یک کشور مستقل باشد و باید این ظالم را از این دنیا برداشت؛ خطر دارد؛ خطرناک است.

ایشان مبارزه با اسرائیل را وظیفه‌ای شرعی می‌دانستند و اساس آن را بر قاعده نفی سبیل بنا کرده بودند و همواره صرف مقداری از زکات و سهم امام را برای اختصاص به مبارزان فلسطینی جایز می‌دانستند و با تمام وجود از آرمان فلسطین دفاع می‌کردند.

امام برای مبارزه با اسرائیل از همه ظرفیت‌های موجود بهره می‌بردند و نه تنها در این رابطه به ملتها آگاهی می‌دادند بلکه با دولت‌ها هم با زبان اغنا و هم تهدید سخن می‌گفتند. در جایی از زبان نصیحت اشتفاده می‌کردند و می‌گفتند: من به سران فلسطینی نصیحت می‌کنم که دست از رفت و آمدهای خودشان برداشته و با اتکا به خداوند متعال، مردم فلسطین و اسلحه خویش تا حد مرگ با اسرائیل بستیزند، چرا که این رفت و آمدها موجب می‌شود که ملت‌های مبارز از شما دلسرد شوند. شما اطمینان داشته باشید که نه شرق به درد شما می‌خورد و نه غرب. با ایمان برخدا و تکیه بر سلاح با اسرائیل بجنگید.

در پاره‌ای مواقع که از شدت گرفتن برخی دول اسلامی با اسرائیل نگران می‌شدند، از زبان تهدید علیه آنها استفاده می‌کردند که شاهد این مثال تهدید کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. در واقع می‌توان دیدگاه امام را درباره صهیونیسم و اسرائیل به اختصار بدین‌گونه بیان داشت. از نظر ایشان اسرائیل مثل غده سرطانی می‌ماند که اگر آن را ریشه‌کن نکنیم، باعث مرگ آرام و خاموش جهان اسلام می‌شود. هرگونه رابطه با آن حرام است، اندیشه صهیونیسم نژادپرستانه و ضد اسلام و انسان است، اسرائیل نوک پیکان مبارزه غرب با اسلام است، این جنگ نبرد بین اعراب و اسرائیل نیست بلکه نبرد بین اسلام و صهیونیسم و غرب است، اسرائیل از طریق توسل به ابرقدرتها روی پای خود ایستاده اما باید با اتکا به خداوند و نیروی خود آنرا شکست دهیم، صهیونیسم از طریق ایجاد شبکه‌های مخفی و فرقه‌سازی در جهان اسلام مشغول غارت و چپاول ثروت‌های منطقه است هم‌ثروتهای مادی و هم معنوی، تنها راه شکست آن بازگشت به خویشتن و هویت اصیل اسلامی است، ،تعلق داشتن بیت المقدس به مسلمانان و ضرورت محو نمودن اسرائیل از صحنه روزگار و...

امام خمینی(ره) و ابتکار روز قدس

با بررسی مجموعه سخنان حضرت امام(ره) در مورد روز قدس به راحتی می‌توان پی به فراگیر بودن و جهانی بودن این مفهم در نظر امام برد. نکته‌ای که باید در اینجا بدان اشاره کرد، این است که امام درست دست روی نقطه‌ای گذاشته‌اند که وجه مشترک همه مسلمین از همه طیف‌هاست و مسئله‌ای فرا مذهبی فرقه‌ای و فراقومی است که این خود باعث انسجام و وحدت کلمه در درون جامعه اسلامی می‌گردد و کسی نمی‌تواند با بومی کردن آن بقیه را از درگیری با این مسئله منع کند.

هوشیاری دیگر امام(ره) در انتخاب زمان این روز است که از ظرافت خاصی برخوردار است چرا که این روز در روزهای پایانی ماه رمضان قرار دارد و عموم مسلمین با تاثیر پذیرفتن از آثار معنوی این ماه، خود را تهذیب و تزکیه داده‌اند که این عامل نیز خود بر نفوذ کلام امام(ره) برقلوب ایشان افزوده است.

درباره چیستی و ماهیت این روز، رجوع به بینات شیوای امام(ره) خود بهترین راه برای شناخت این مفهوم در اندیشه امام است.

ایشان می‌فرمایند: روز قدس، یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت‌هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز شوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. .

تاثیر روز قدس بر مسئله فلسطین

اعلام روز جهانی قدس از چند جهت دارای اهمیت است که عبارتند از:

1. نشان دادن مخالفت همگانی جهان اسلام با موجودیت اسرائیل: ابتکار ماندگار امام خمینی(ره) در انتخاب روز قدس، ضمن نشان دادن مخالفت همگانی ملت‌های مسلمان و دنیای اسلام با موجودیت رژیم اشغالگر قدس، مایه تالیف قلوب و نوعی همگرایی در جهان اسلام شده که بدین صورت گام اول برای وحدت اسلامی و تشکیل که همان وحدت کلمه است برداشته شده و راه را برای رسیدن به امت واحده فارق از ملیت و نژاد و مذهب هموار می‌کند.

2. ایجاد اهرم فشار علیه رژیم صهیونیستی: از جمله اهرم‌های فشاری که می‌توان از آن علیه متامع رژیم اشغالگر قدس استفاده کرد، روز قدس است. عاملی است که همواره باعث از بین بردن مشروعیت این رژیم در دنیا می‌شود و نیز تکرار هر ساله آن ضمن ایجاد گرایش در جهان اسلام به اندیشه‌های ناب امام باعث فراموش نشدن آرمان فلسطین در قلوب مومنین می‌گردد. همچنین این روز موجبات نا امنی در داخل مرزهای رژیم صهیونیستی شده است.

3. خارج کردن مسئله فلسطین از بعد ملی و تبدیل آن به بعد جهانی و اسلامی: دشمن صهیونیستی سعی داشت که این نبرد را به یک منازعه قومی و نژادی بین اعراب و اسرائیل تبدیل کند. اما با اعلام مواضع امام به عنوان یک مرجع بزرگ دینی در جهان اسلام، روحی تازه به بعد اسلامی فراموش شده و نیمه جان مبارزه با اسرائیل دمیده شد و باعث گردید مبارزان فلسطین به جای انتخاب گزینه‌های چپگرایی، ملی‌گرایی و ناسیونالیستی و حتی گرایش به غرب و سازش تنها به گزینه مقاومت اسلامی بیندیشند که شکل‌گیری گروه‌های جهد اسلامی به دست فتحی شقاقی و نیر جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به دست شیخ احمد یاسین و رویگردانی مردم فلسطین از جنبش فتح در انتخابات اخیر مجلس ملی که جنبشی سکولار فاقد گزینه فوق بود موید این نظر است.

دستاوردهای روزقدس

خنثی کردن توطئه غرب و رژیم صهیونیستی: از جمله تبلیغات سوئی که اسرائیل برای مشروعیت بخشیدن به شکل‌گیری خود انجام داد طرح مسئله سرزمینی بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین بود که توسط گلدا مایر وزیر خارجه اسبق این رژیم ارائه شد و لب مطلب این بود که با توجه به در اختیار داشتن رسانه‌های گروهی اعم از روزنامه و شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های اینترنتی این شعار به ذهن هر بیننده و شنوده خورانده شد و در افکار عمومی جهانی به یک باور عمده و غیر قابل خدشه تبدیل شد. اما این توطئه با استراتژی امام راحل مبنی بر اعلام روز قدس و تظاهرات صدها میلیونی امت اسلام و مستضعفین سرتاسر دنیا این دروغ بزرگ برملا شد و یکی از اصلی‌ترین فلسفه‌های وجودی تشکیل اسرائیل به زیر سوال رفت و مشروعیت آن را با چالش جدی روبه‌رو کرد.

تاثیر معنوبر مسلمانان و ایجاد نوعی مشارکت عمومی: در واقع در این روز می‌توان سایه سنگین اندیشه‌های حضرت امام(ره) را بر جهان اسلام به وضوح لمس کرد چرا که علاوه بر تزکیه آنان در ماه مبارک رمضان باعث ایجاد نوعی اراده جمعی بین مسلمین برای احقاق حق و بالا بردن روحیه همدلی و ایثار بین آنان شده و نیز به مسلمین این اعتماد به نفس را داده است که قدس پس گرفتنی است و اگر همت و وحدت کلمه با هم توامان گردنند این کار شدنی است.

به زیر سوال بردن دولت‌های مرتجع و غربگرای جهان اسلام: در واقع همانطور که امام فرمودند این روز روز امتیاز و جدایی بین حق و باطل است و ما شاهد برخی ممانعت‌ها از سوی برخی دول منطقه برای برگزاری تظاهرات هستیم که داشتن رابطه و علقه سیاسی بین آن دولت و اسرائیل را نشان می‌دهد و از سویی نشانه حقانیت کشورهایی است که سعی در باشکوه برگزار کردن این روز دارند. چرا که این روز به نوعی رویارویی مستقیم اسلام و صهیونیسم نیز است.

این پدیده را می‌توان با مواضع برخی دولت‌ها و گروه‌ها در جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل هم مشاهده کرد که برخی دولت‌ها و گروه‌ها منجمله القاعده با اتخاذ مواضعی که نارضایتی آنها را از این جنگ نشان می‌داد، ماهیت صهیونیستی خود را افشا کردند و از سویی دیگر باعث حقانیت حزب‌الله لبنان و حامیان وی در سرتاسر دنیا از ونزوئلا در غرب تا اندونزی و مالزی در شرق شد.

همچنین از دیگر دستاوردهای آن می‌توان به بالابردن تب اسلام‌خواهی در بین امت اسلام و نیز مطرح کردن ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام و مهیاکردن پذیرش تز جمهوری اسلامی در جهان اسلام، اشاره کرد.