معاون اجرایی رئیس جمهور به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌ پناه معاون اجرایی رئیس جمهور صبح دوشنبه وارد قم شد و در نخستین برنامه سفر خود با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، به زیارت مضجع شریف کریمه اهل بیت علیهم‌السلام رفت.

وی پس از قرائت زیارت‌نامه‌ و نماز، بر سر مزار مراجع، علما و بزرگان مدفون در حرم بانوی کرامت نیز حضور یافت و فاتحه ای قرائت کرد.



قائم پناه همچنین با حضور بر سر مزار شهیدان علی لاریجانی و امیر سپهبد موسوی، به مقام شامخ این شهیدان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ادای احترام کرد.



معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین در جریان حضور خود در قم، بازدید از برخی پروژه‌های عمرانی استان را در دستور کار داده و قرار است از روند اجرای تعدادی از این طرح‌ها را بازدید کند.



وی همچنین در ادامه این سفر، در برنامه افتتاح شماری از پروژه‌های عمرانی حضور خواهد یافت و برخی طرح‌ها با حضور قائم‌ پناه به بهره‌برداری خواهد رسید.



از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور به قم، دیدار با خانواده شهیدان امیرموسوی، خطیب و لاریجانی است.



دیدار و گفت‌وگو با برخی شخصیت‌های حوزوی نیز در برنامه سفر وی به قم قرار دارد.