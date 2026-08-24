به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه دوم شهریورماه با میانگین ۱۱۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۵۹ و کاوه ۱۶۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه انقلاب با عدد ۱۴۳، زینبیه ۱۴۱ و فرشادی ۱۳۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۴، دانشگاه صنعتی ۷۸، رودکی ۹۶، فیض ۸۷، کردآباد ۹۵، شهرک منتظری ۷۲، محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) ۷۱ و میرزا طاهر ۷۵ AQI قابل قبول است.

هوا امروز در خمینی‌شهر و بهارستان ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه و قهجاورستان و شاهین شهر در وضعیت قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.