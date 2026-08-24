داریوش بارانی بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» در شهر خرمآباد، اظهار داشت: این پروژه عمران شهری با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۷ درصدی، در آستانه بهرهبرداری است.
وی با بیان اینکه این پروژه مهمترین مطالبه ساکنان شمال شهر خرمآباد در سه دهه گذشته بود، عنوان کرد: رقم اجرای این پروژه بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان برای اجرای تقاطع غیرهمسطح و ۱۵۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی هزینه شده است.
شهردار خرمآباد، بیان داشت: قرارداد این پروژه بهصورت ۱۸ماهه بوده است که به لطف خدا و همت عزیزان قرارگاه خاتم، شش ماه پیش از موعد به بهرهبرداری خواهد رسید.
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