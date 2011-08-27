احداث رینگ چهارم سوانح و مشکلات ترافیکی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه با توجه به حجم بالای تردد خودرو و تعداد خودروهایی که در هر روز شماره گذاری می شود، رینگ سوم ترافیکی پاسخگوی این حجم از ترافیک در شهر نیست، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ خیابان شمالی- جنوبی، غربی و شرقی در مناطق ۱۴ گانه شهر اصفهان همچون خیابانهای اردیبهشت، صاحب روضات، لاهور و حمزه اصفهانی در حال احداث است اما این معابر جوابگوی نیستند.

وی افزود: این مسیر به ویژه در بزرگراه های شهید خرازی، شهید حبیب اللهی، صیاد شیرازی و آقابابایی و چمران مملو از خودرو است و تردد خودروهای سنگین در رینگ سوم خسارات زیادی را بر شهر وارد می کند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه حفاظت از حریم شهر اصفهان و اراضی کشاورزی و نیز جلوگیری از توسعه ناموزن شهر اصفهان از جمله مزایای رینگ چهارم است، تاکید کرد: باید مطالعات و عملیات اجرایی حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان در برنامه کاری مسئولان استان و شهر قرارگیرد تا این مشکلات به صورت زیربنایی رفع شود.

وی ادامه داد: بخش زیادی از بار ترافیکی به دلیل ورود خودروها از خارج شهر است بنابراین با احداث و راه‌اندازی رینگ چهارم ترافیکی شهر میزان ترافیک، سوانح و حوادث در رینگ سوم کاهش می یابد.

نصر اصفهانی تصریح کرد: احداث رینگ چهارم حلال بسیاری از مشکلات ترافیکی و زیست محیطی است بنابراین باید با نهایی شدن طرح حلقه چهارم ترافیکی این طرح در راستای اجرا در اختیار شهرهای اقماری قرار گیرد.

وی در خصوص مشخصات رینگ چهارم ترافیکی گفت: رینگ چهارم شهر به طول ۸۲ کیلومتر است که ۳۲ کیلومتر آن در محدوده شهر اصفهان و مابقی در شهرهای فلاورجان، درچه، خمینی شهر، دولت آباد، خوراسگان و برخی نقاط دیگر است.